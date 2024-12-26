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Altın Fiyatları Tırmanışta: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 15 Bin Lira Oldu

Standart altının kilogram fiyatı, 3 milyon 15 bin liraya çıkarak dikkat çekti. Altın işlem hacmi 1,8 milyar lirayı aştı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 16:51
Altın Fiyatları Tırmanışta: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 15 Bin Lira Oldu

Altın Piyasasında Yeni Zirve

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 15 bin liraya yükseldi. Gün içerisinde en düşük 3 milyon 4 bin 500 lira, en yüksek ise 3 milyon 17 bin lira seviyesini gören standart altın, gün sonunda yüzde 0,5 artış ile bu rakama ulaştı. Önceki kapanışta kilogram fiyatı 3 milyon lira seviyesindeydi.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de gerçekleştirdiği işlemlerle altın piyasasında toplam 1 milyar 845 milyon 403 bin 649,87 lira işlem hacmindeki standart altının miktarı 612,52 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 1 milyar 858 milyon 221 bin 581,77 lira seviyesinde gerçekleşti.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Öne çıkan işlemlerde, NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Nil Kıymetli Madenler yer aldı.

Günlük İşlem Verileri

Bugün için işlem verileri şu şekildedir:

  • Önceki Kapanış: 3.001.000,00 TL / 2.622,00 $
  • En Düşük: 3.004.500,00 TL / 2.659,00 $
  • En Yüksek: 3.017.000,00 TL / 2.666,90 $
  • Kapanış: 3.015.000,00 TL / 2.661,00 $
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.015.264,71 TL / 2.661,61 $
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 1.845.403.649,87
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 612,52
  • Toplam İşlem Adedi: 25

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