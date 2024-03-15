Altın fiyatları uçuşa geçiyor! O tarihte 4000 TL'yi vuracak: TL'si olana flaş uyarı!

Altın son günlerde en çok yükselen yatırım aracı haline gelirken yükselişle beraber kuyumcu esnaflarının altın tahminleri dikkat çekti. Altın piyasasındaki hızlı fiyat artışı beklentileri değiştirirken Mayıs ayında görülmesi beklenen fiyatların Mart ayına düşmesi durumları değiştirdi.

Altın fiyatları için ise kuyumculardan yeni değerlendirmeler gelirken son piyasa verilerine bakıldığında ons altın 2.179 dolar seviyesine çıkarken gram altının kuyumcu fiyatı 2.417 TL oldu.



BUNU YAPMAYAN ÇOK PİŞMAN OLUR

Altın piyasasındaki son gelişmeler değerlendirilirken Kapalıçarşı kuyumcu esnaflarından Veli Şahin açıklamalarında altının hızlı yükselişine değinirken beklentilerin dışında bir fiyat yükselişi olduğunu bu fiyatların görülmesinin daha geç beklentiğini açıkladı. Altın piyasasında bir trend değişikliği yaşanırken altın yeni analize muhtaç hale geldiğin şartlar üzerinde değerlendirme yapılarak yatırım kararı alanların zarar edeceğinin altı çizildi.



ALTIN FİYATLARINDA YENİ TAHMİN

Altın fiyatları için yeni tahminler gelmeye devam ederken Veli Şahin, altın piyasalarındaki son durumu değerlendirmesiyle beraber şu anda 2.500 TL'ye yaklaşan gram altın için süreci anlattı. Aydan aya yükselişler gram altın üzerinde devamlılık gösterirken gram altın için daha önce yapılan tüm tahminlerin çöp olduğunu belirtti. Şahin, yıl sonu için gram altının 3.250 TL ve 3.500 TL aralığında olacağını düşünürken şimdi ise bu tutarın 4.000 TL seviyelerini geçeceği belirtildi.

