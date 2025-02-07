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Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 3.311 Lira

Altının gram fiyatı 3.311 liraya çıkarken, çeyrek altın 5.490 lira, Cumhuriyet altını ise 21.970 lira seviyesinden satılıyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:01
Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 3.311 Lira

Altın fiyatları, yeni güne yükselişle başlamasıyla dikkat çekiyor. Güncel verilere göre, altının gramı 3.311 lira seviyesinden işlem görmeye başladı.

Dün, ons fiyatındaki düşüşle birlikte değerlendiği altında gram fiyatı, önceki kapanışa göre %0,2 azalışla 3.295 liradan günü tamamlamıştı. Ancak yeni güne %0,5’lik bir artış ile 3.311 lira düzeyine yükseldi.

Bugün, çeyrek altın 5.490 lira, Cumhuriyet altını ise 21.970 lira seviyesinden satılmakta.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre %0,2 primle 2.862 dolardan işlem görmektedir. Varlık fiyatlarındaki karışık seyir, ABD'nin ek gümrük vergileri konusundaki belirsizliklerin azalması ile birlikte dikkat çekiyor. Bugün, ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri merakla bekleniyor.

Analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinin yeni yönetim sonrası ekonomideki istihdam trendleri hakkında bilgi vereceği düşüncesinde. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, sağlam büyüme ve düşüş gösteren enflasyon ile birlikte Fed'in faiz indirimlerini sürdürme olanağına işaret etti.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminde uygulanan 'güçlü dolar' politikasının devam ettiğini belirterek, dolardaki güçlülüğün kritik olduğunu vurguladı.

Analistler, altının ons fiyatının rekor seviyelere yakın seyrettiğini, ABD’deki ticari ve politik belirsizliklerin istihdam raporu öncesi güvenli liman talebini artırdığını kaydediyor. Bugün, yurt içinde enflasyon raporu ve yurtdışında ise ABD’de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun bir veri takvimine dikkat çekiliyor.

Teknik analizler ise altının ons fiyatı için 2.880 dolar seviyesinin direnç, 2.850 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtiyor.

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