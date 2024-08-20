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Altın Fiyatları Yükseliyor: Gram 2,719 Lira Seviyesinde

Dün 2,695 liraya kadar gerileyen altın, bugün 2,719 liradan işlem görmekte. Çeyrek altın 4,513 liradan, cumhuriyet altını ise 17,983 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 10:05
Altın Fiyatları Yükseliyor: Gram 2,719 Lira Seviyesinde

Altın Fiyatlarında Son Durum

Bugün altının gram fiyatı 2,719 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün 2,695 liraya kadar gerileyen gram altın, gelen alımlarla birlikte günlük kapanışını %0,05 artışla 2,717 lira seviyesinden tamamladı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altın Fiyatları

Gün içerisinde çeyrek altın fiyatı 4,513 liradan, cumhuriyet altını ise 17,983 liradan satışa sunuluyor.

Dünya Piyasalarında Gelişmeler

Dün, altının ons fiyatı %0,17 düşüşle 2,503.6 dolardan kapanırken, şu an 2,504 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ekonomik belirsizlikler ve enflasyon ile mücadele çabaları, yatırımcıların odağında. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşan faiz indirimleri altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörlerden biri oluyor.

Jackson Hole Sempozyumu Beklentileri

Perşembe ve Cuma günü Kansas City Fed Başkanlığının düzenleyeceği Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, Fed ve diğer merkez bankası yetkililerinin açıklamaları ile varlık fiyatları üzerinde etkili olabilir. Analistler, eylülde Fed'in faiz indirimine gitmesi beklenirken, Powell'ın açıklamaları faiz indiriminin büyüklüğünü etkileyebilir.

Teknik Görünüm

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,88 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi de son günlerde en düşük seviyeleri test ediyor. Bugün Avro Bölgesi’nde cari işlemler dengesi ve enflasyon verileri takip edilecek. Analistler, teknik olarak altın ons fiyatında 2,550 dolar seviyesinin direnç, 2,450 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu vurguluyor.

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