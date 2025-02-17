Trakya Birlik'ten Bayram Müjdesi: Yağ ve Margarinde Fiyat Değişikliği Yok!

Trakya Birlik, Ramazan Bayramı sonuna kadar yağ ve margarin fiyatlarında değişiklik olmayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 12:10
Trakya Birlik'ten Bayram Müjdesi: Yağ ve Margarinde Fiyat Değişikliği Yok!

Trakya Birlik, Fiyat İstikrarını Sağlıyor

Trakya Birlik, tüm rafine yağ ve margarin grubu ürünlerde Ramazan Bayramı sonuna kadar herhangi bir fiyat değişikliğine gitmeyeceğini duyurdu. Birlikten yapılan açıklamada, gıda fiyatlarındaki artışın kontrol altına alınmasının kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Enflasyonla Mücadele Vurgusu

Açıklamada, ekonomi yönetiminin izlediği politikalar çerçevesinde yıllık enflasyon seviyesinin azalan bir trend gösterdiği belirtildi. Trakya Birlik'in piyasa yapıcı rolüyle, fiyat istikrarı ve sürdürülebilirliğin sağlanması adına üretici örgütlerinin etkinliklerinin artırılması gerektiği ifade edildi.

Küresel Riskler ve Fiyat İstikrarı

Rafine yağ ve margarin sektörlerinin, jeopolitik ve küresel iklim krizi etkileri gibi birçok risk faktörü içerdiği kaydedilirken, bu durumun fiyat istikrarını tehlikeye attığına dikkat çekildi. Trakya Birlik, bu şartlar altında enflasyonla mücadele sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Birlik, 2025 yılı hedefleri doğrultusunda, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ile güvenli gıdaya istikrarlı fiyatlarla erişimi sağlamak için çalışmalarına devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu, Şafak Kırbiç (ortada) başkanlığında yaptığı toplantı sonrası tüm...

Trakya Birlik Yönetim Kurulu, Şafak Kırbiç (ortada) başkanlığında yaptığı toplantı sonrası tüm rafine yağ ve margarin grubu ürünlerde Ramazan Bayramı sonuna kadar herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmeyeceğini bildirdi.

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