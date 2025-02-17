İstanbul İnsan Kaynakları Forumu: Türkiye'nin İstihdam Başarısının Sırrı

İstanbul İnsan Kaynakları Forumu Başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu, bu yıl "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Forumun üçüncüsü olarak gerçekleştirilen etkinlikteki konuşmasını gerçekleştiren Doç. Dr. Salim Atay, Türkiye’nin ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelere dikkati çekti.

Doç. Dr. Salim Atay'dan Çarpıcı Açıklamalar

Atay, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin depremler ve küresel ekonomik durgunluk içerisinde 1,3 trilyon doları aşan gayrisafi milli hasıla ürettiğini belirterek, "Geleneksel ekonomi kuramına göre, bir yerde enflasyon varsa, faizler yüksekse, normalde istihdamın düşmesi gerekir ama Türkiye'de düşmedi, Türkiye büyümeye devam etti. Bunun sebebi, son 22 yılda insana yapılan muhteşem yatırımdır" dedi.

Veri Analizinin Önemi

Atay, Türkiye’nin karşılaştığı olumsuzluklara rağmen, eğitim kurumlarının sayısının artırılmasının ve insan kaynaklarına yapılan yatırımların ekonomiye katkısını vurguladı. "Eğitim, sağlık, özgün fikirlerin desteklenmesi çok önemli. Bu, bir eylemin yeteneğe dönüşmesine ve dolayısıyla kalkınmaya vasıta oluyor" şeklinde ifade etti.

Forumun Kapsamı ve Katılımcılar

Bu yıl 36 ülkeden 4 bin 500’den fazla bir katılımcıya ev sahipliği yapan forum, uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerini, kamu ve özel sektörün insan kaynakları yöneticilerini, akademisyenleri ve STK temsilcilerini bir araya getirdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Üstün Yetenek Havuzunda yer alan gençler, özel etkinliklerle davet edilerek devletle olan bağlarının güçlendirilmesi amaçlandı.

İnsan Odaklı Kalkınma Vizyonu

Türkiye’nin yeni yüzyılda yetenek üssü olmak vizyonuyla belirlenen forum, kalkınmayı yalnızca ekonomik büyüme ile tanımlamaktan öte, beşeri sermaye ve yetenek yönetimi odaklı bir anlayışla ele almakta. Bu yaklaşım, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamayı ve toplumsal eşitliği desteklemeyi amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'na katılarak konuşma yaptı.