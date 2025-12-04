Denizli OSB'de ISO 19011 İç Tetkikçi Eğitimi — Elzem Akademi İle Kapsamlı Program

Denizli OSB'de ISO 19011 İç Tetkikçi Eğitimi

Elzem Akademi iş birliğiyle personele kapsamlı eğitim

Denizli OSB Müdürlüğü, Elzem Akademi iş birliğiyle personele yönelik ISO 19011 İç Tetkikçi eğitimini başarıyla gerçekleştirdi.

Eğitim, Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlendi. Elzem Akademi Kurucusu ve Toplam Kalite Yönetimi Uzmanı Eğitmen Teyfik Bıyıklı tarafından verilen programda iç tetkik süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitim kapsamında katılımcılar; tetkikte davranış, üslup ve kurumsal temsil, tetkik öncesi hazırlık ve iletişim yönetimi, tetkik programı ile soru listesi oluşturma, tetkik raporlarının düzenlenmesi, uygunsuzlukların tespiti ve düzeltici faaliyetlerin planlanması, tetkik kapanışı ve takip süreçleri gibi başlıklarda detaylı şekilde bilgilendirildi.

Program interaktif bir yaklaşımla yürütüldü; personel merak ettikleri konularda soru sorma fırsatı buldu. Eğitim, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından başarıyla tamamlandı.

DENİZLİ OSB MÜDÜRLÜĞÜ, ELZEM AKADEMİ İŞ BİRLİĞİYLE PERSONELE YÖNELİK ISO 19011 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONFERANS SALONU’NDA DÜZENLENEN PROGRAMDA, ELZEM AKADEMİ KURUCUSU VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UZMANI EĞİTMEN TEYFİK BIYIKLI TARAFINDAN İÇ TETKİK SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KAPSAMLI BİR EĞİTİM VERİLDİ.