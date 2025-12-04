Denizli OSB'de ISO 19011 İç Tetkikçi Eğitimi — Elzem Akademi İle Kapsamlı Program

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:39
Denizli OSB Müdürlüğü, Elzem Akademi iş birliğiyle personele yönelik ISO 19011 İç Tetkikçi eğitimini başarıyla gerçekleştirdi.

Eğitim, Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlendi. Elzem Akademi Kurucusu ve Toplam Kalite Yönetimi Uzmanı Eğitmen Teyfik Bıyıklı tarafından verilen programda iç tetkik süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitim kapsamında katılımcılar; tetkikte davranış, üslup ve kurumsal temsil, tetkik öncesi hazırlık ve iletişim yönetimi, tetkik programı ile soru listesi oluşturma, tetkik raporlarının düzenlenmesi, uygunsuzlukların tespiti ve düzeltici faaliyetlerin planlanması, tetkik kapanışı ve takip süreçleri gibi başlıklarda detaylı şekilde bilgilendirildi.

Program interaktif bir yaklaşımla yürütüldü; personel merak ettikleri konularda soru sorma fırsatı buldu. Eğitim, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından başarıyla tamamlandı.

