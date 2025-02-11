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Altın Fiyatlarında Artış: Gram 3,377 Lira, Çeyrek 5,620 Lira

Altının gram fiyatı 3,377 liraya yükselirken, çeyrek ve Cumhuriyet altınları da sırasıyla 5,620 ve 22,380 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:53
Altın Fiyatlarında Artış: Gram 3,377 Lira, Çeyrek 5,620 Lira

Altın fiyatları, yeni güne pozitif bir başlangıç yaparak 3,377 lira seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün ons fiyatındaki yükselişle değer kazanan altının gram fiyatı, günlük kapanışı yüzde 1,7'lik bir artış ile 3,364 lira düzeyinde tamamlamıştı.

Bugün saat 09:30 itibarıyla altının gramı, yüzde 0,4'lük bir artış göstererek 3,377 lira seviyelerine ulaşmış durumda. Bu süreçte çeyrek altın 5,620 lira ve Cumhuriyet altını ise 22,380 lira üzerinden işlem görüyor.

Öte yandan, altının ons fiyatı 2,943 dolar ile bu yılki sekizinci rekorunu kırdı ve şu anda yüzde 0,9 primle 2,917 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken, gözler bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmaya çevrildi. Tarife endişeleri, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25 tarife açıklamasının ardından tekrar güç kazandı.

Analistler, bu hafta Trump'ın tüm ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıklayacağını hatırlatarak, ticari gerilimlerin güvenli liman talebini artırdığını ve bunun da altın fiyatlarını desteklediğini vurguladı. Bugün, yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell ve BoE Başkanı Bailey'nin konuşmalarının takip edileceği ifade ediliyor. Teknik analizler, altının ons fiyatında 2,940 dolar seviyesinin direnç, 2,900 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.

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