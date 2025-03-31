Altın Fiyatlarında Artış: Gram 3.804 Lira, Çeyrek 6.320 Lira

Altın Fiyatlarında Son Durum

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayarak 3.804 lira seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatlarının artması ile değer kazanan altın, %1,1'lik bir artışla günü 3.769 liradan kapatmıştı.

Gram Altının Güncel Fiyatı

Yeni haftada altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla %0,4'lük bir artışla 3.804 lira seviyesine ulaştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6.320 lira, Cumhuriyet altını ise 25.200 lira değerinde işlem görmektedir.

Ons Fiyatında Yükseliş

Altının ons fiyatı şu anda %1 oranında bir prim yaparak 3.118 dolar ile rekor seviyelere yaklaşmış durumda. Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm ülkeleri kapsayan tarifeler açıkladıktan sonra artan ticaret savaşı endişeleri ile birlikte şekilleniyor.

Jeopolitik Gerginlikler ve Analistler

Dünya genelindeki jeopolitik gerginlikler sürerken, Trump, nükleer anlaşmaya yanaşmaması durumunda İran'a yönelik ek tarifelerin geleceğini, ayrıca ateşkes girişimlerine karşı Rusya'ya karşı önlemler alacaklarını duyurdu.

Analistler, Trump'ın getirdiği gümrük vergileri ve tehditlerinin küresel ticaret savaşını ve enflasyonist endişeleri artırdığını, bu durumun güvenli liman olan varlıklara talebi desteklediğini belirtiyor. Bugün, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek.

Teknik Analiz

Teknik açıdan altının ons fiyatında 3.130 dolar seviyesinin direnç, 3.100 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.