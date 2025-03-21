Altın Kilogram Fiyatı 3 Milyon 738 Bin Liraya Yükseldi

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 3 milyon 738 bin lira seviyesine yükseldi. Piyasa verilerine göre, gün içerisinde en düşük 3 milyon 715 bin lira ve en yüksek 3 milyon 745 bin lira seviyeleri görüldü. Böylece, fiyatlar gün sonunda %0,2 artış gösterdi ve önceki kapanışta 3 milyon 730 bin lira olarak kaydedilen değerlerin üzerine çıktı.

KMKTP'de altın için toplam işlem hacmi 3 milyar 73 milyon 819 bin 448,89 lira olarak belirlenirken, işlem miktarı 826,31 kilogram oldu. Diğer metallerde ise toplam işlem hacmi 3 milyar 214 milyon 858 bin 599,91 lira düzeyine ulaştı.

Bugünün altın borsasındaki en fazla işlem yapan kurumlar arasında İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, VakıfBank ile Say Kıymetli Madenler yer aldı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler ise şöyle: