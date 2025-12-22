Altında Yükseliş Sürüyor: Murat Polat 2026 Beklentisini Açıkladı

Kayseri'den altın piyasasına değerlendirme

Kayseri'de sarraflık yapan Murat Polat, 2025 yılında altının tahminlerden daha hızlı yükseldiğini belirterek, "Altın yeni yılda da yükselmeye devam edecek diye düşünüyoruz" dedi.

Polat, 2025'in altın için yine zirve yılı olduğunu ifade ederek, "Tahminlerimizin üzerinde Eylül ayı ile başlayan ciddi anlamda bir yükseliş oldu. Bu yükseliş her zaman oluyordu ama Eylül ayı ile olan yükselişe ekstra da diyebiliriz" diye konuştu. Polat, bu hareketin hem beklendik hem de şaşırtıcı olduğunu vurguladı.

Uzun vadeli öngörülerine değinen Polat, 2026 yılına kadar bu yükselişin devam etmesini beklediklerini belirterek, "Altının ons anlamındaki yükselişi hızla devam edecek gibi görünüyor. 2025 yılında olan bu hızını kaybetmeden daha da hızlı devam edecek diye tahminde bulunabiliriz" dedi.

Yatırım tavsiyesi konusunda Polat, "Altına korkmadan yatırım yapılabilir" ifadesini kullanırken alım gücündeki zorluklara da dikkat çekti. Polat, "Bir çeyrek altın bugün 9 bin 500 TL bandında ve bunun 2026'da 15 binlere çıktığını düşünelim; insanlar nasıl altın alacak?" sözleriyle yükselen fiyatların tüketiciye etkisini anlattı.

İş hacmine ilişkin değerlendirmesinde Polat, "Bizim için iş anlamında mutlaka düşüşler olacaktır. İnsanların alım gücü düştükçe ve altında yükseldikçe bizi zor günler bekliyor" diyerek satışlarda daralma olabileceğini ifade etti. Son olarak Polat, "Benim boşta param var, yatırım olarak bir şey almak istiyorum derseniz kesinlikle altın her zaman güvenli bir yatırım. Altına hiç korkmadan yatırım için devam edebiliriz diyebilirim" ifadelerini kullandı.

