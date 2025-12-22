Bursa Büyükşehir'den çiftçiye çevreci destek: Eski boru getirene damla sulama kolaylığı

Bursa Büyükşehir'den çiftçiye çevreci destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarımda verimliliği artıran, suyu koruyan ve çevreye nefes aldıran projelerle çiftçiye destek vermeye devam ediyor. Üretici maliyetlerinin düşürülmesi, suyun verimli kullanılması ve bereketli toprakların yeniden hayat bulması amaçlanıyor.

Türkiye'ye örnek geri dönüşüm ve üretim modeli

Parklardan ve terminalden toplanan plastik atıklar, Damla Sulama Boru Üretim Tesisi (Tarım Plast Fabrikası)'nde modern teknolojilerle işlenerek damla sulama borusu haline getiriliyor. Bu uygulama belediyeyi çevreci ve doğa dostu projelerde örnek konuma taşıyor.

Eskiyi Getir, Yeniyi Götür ile çiftçiye avantaj

Tarım Peyzaj AŞ tarafından hayata geçirilen Eskiyi Getir, Yeniyi Götür projesi kapsamında, 17 ilçede ömrünü tamamlamış plastik borular toplanıp yenileriyle değiştiriliyor. Kilosu 10 liradan hesaplanan eski borular, %30 fire uygulanarak yeni damla sulama hortumu alımındaki yüzde 50 hibe desteği fiyatından düşülüyor; böylece üreticiler yeni borulara daha uygun fiyatlarla erişiyor.

Proje ile hem atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor hem de üreticilere ekonomik katkı sağlanıyor. Bugüne kadar 110 bin kilogram hurda damla sulama borusu toplanarak geri dönüşüm sürecine dahil edildi. Uygulamayla çevre bilinci artırılmak, hava ve toprak kirliliğine karşı duyarlılık güçlendirilmek ve modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARIMDA VERİMLİLİĞİ ARTIRAN SUYU KORUYAN VE ÇEVREYE NEFES ALDIRAN PROJELERİYLE ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYOR.