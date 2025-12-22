DOLAR
Giresun’da fındık fiyatı yılbaşına günler kala yükseldi

Giresun’da serbest piyasada düşüş sonrası fındık fiyatları yılbaşına günler kala toparlandı; Giresun kalite tombul fındık 260-265 lira aralığında alıcı buluyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:59
Giresun’da serbest piyasada daha önce 240 liraya kadar gerileyen fındık fiyatları, yılbaşına günler kala yeniden toparlanma sinyalleri verdi. Giresun kalite tombul fındık, serbest piyasada 260-265 lira aralığında alıcı buluyor.

Giresun’un tarihi Fındık Pazarı esnafından Mustafa Kankaya, üreticilerin pazara fındık indirmemesi nedeniyle son haftalarda fiyatlarda yükseliş görüldüğünü belirtti. Kankaya, "2026 yılına yaklaşırken Giresun kalite tombul fındık serbest piyasada 50 randıman 265 liradan alıcı buluyor" dedi.

Kankaya, hasat döneminde fiyatların 300, 340 hatta 350 liraya kadar çıktığını, ardından sert düşüşlerle 240 liraya kadar gerilediğini aktardı. Üreticilerin piyasaya fındık arz etmemesinin fiyatların yeniden 260-265 lira seviyelerine yükselmesine yol açtığını vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

