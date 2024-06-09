Bist 100
10.138,97 1%
DOLAR
32,3 0,25%
EURO
34,87 -0,87%
ALTIN
2.371,78 -3,17%

Altını, doları, euroyu unutturan yatırım! Parasını yatıranlar zengin oluyor

Altın ve gümüş tahminlerinde dünyada bir numara olarak bilinen İsviçre Merkez Bankası (UBS), gümüş yatırımcılarını heyecanlandıracak çarpıcı bir açıklama yaptı. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 09.06.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 16:53
Altını, doları, euroyu unutturan yatırım! Parasını yatıranlar zengin oluyor

İsviçre Merkez Bankası'ndan Gümüş Yatırımcılarını Sevindirecek Açıklama!

Altın ve gümüş fiyat tahminlerinde dünya lideri olan İsviçre Merkez Bankası (UBS), gümüşe yatırım yapanları sevindirecek çarpıcı bir açıklama yaptı. Bankanın güncellediği tahminler, yatırımcıların yüzünü güldürecek.

Gümüşte Büyük Fırsat

UBS, gümüş fiyatlarıyla ilgili beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Bankanın yaptığı açıklamaya göre, gümüş fiyatları yakın gelecekte altından bile daha fazla yükselme potansiyeline sahip. 2024 yılının sonu için gümüş fiyat hedefini yüzde 20 artırarak 36 dolara yükselten UBS, ortalama fiyat beklentisini de yüzde 14 arttırarak 30,5 dolar olarak güncelledi.

Yatırımcılar İçin Altından Değerli Fırsat

UBS, gümüş yatırımlarının kısa vadede altından daha fazla kazandıracağı öngörüsünde bulunarak, yatırımcıları bu alana yönlendirdi. İsviçreli yatırım bankası, “Yeni gümüş fiyatı beklentilerimiz, altına kıyasla daha iyi bir performansı yansıtıyor. Altın fiyatlarının arttığı, Fed'in politikayı gevşetmesinin beklendiği ve piyasa arz ve talep temellerinin sıkılaştığı bir ortamda gümüşün göreceli olarak iyi performans gösterecek şekilde iyi konumlandırıldığını düşünüyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Piyasa Şartları Gümüşü Destekliyor

UBS'nin bu öngörüsü, küresel piyasalarda arz ve talep dengesinin gümüş lehine değişeceği beklentisine dayanıyor. Fed'in gevşeme politikalarının altın fiyatlarını artırması, gümüş için de olumlu bir ortam yaratacak. Ayrıca, endüstriyel talebin artması ve sınırlı arzın gümüş fiyatlarını daha da yukarı çekmesi bekleniyor.

Sonuç: Gümüş Yatırımcıları İçin Altın Değerinde Fırsat!

UBS’nin güncellediği tahminler, gümüş yatırımcıları için umut verici. Bankanın açıklamaları, gümüşün altından daha iyi performans göstereceğine işaret ediyor. Yatırımcıların bu gelişmeleri yakından takip etmeleri ve stratejilerini buna göre şekillendirmeleri faydalı olabilir. Gümüş, 2024 yılında yatırımcılarına altın değerinde kazançlar sunabilir.

İLGİLİ HABERLER

Gram altında uçuş dönemi başlıyor! Altın kahini son fırsat tarihi verdi

Üniversiteye lise, ön lisans, lisans mezunu personel alımı! KPSS 50 puan yetiyor

Akbank müşterilerine SMS ile duyuruldu! Hesaplara 500 TL ek ödeme yapılacak!

Sigara tiryakileri dikkat! O tarihten itibaren tamamen yasaklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Sigara tiryakileri dikkat! O tarihten itibaren tamamen yasaklanacak

Gram altında uçuş dönemi başlıyor! Altın kahini son fırsat tarihi verdi

Altını, doları, euroyu unutturan yatırım! Parasını yatıranlar zengin oluyor

Akbank müşterilerine SMS ile duyuruldu! Hesaplara 500 TL ek ödeme yapılacak!

Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! İŞ Bankası yüksek maaşlı personel alımı yapacak

Akaryakıta oh çektiren indirim geliyor! 00.00'dan itibaren istasyonlarda kuyruk olacak

Bayram öncesi cüzdan şenlendiren 80 bin TL kredi! Kimliğiyle gelene düşük faiz uygulanacak

Üniversiteye lise, ön lisans, lisans mezunu personel alımı! KPSS 50 puan yetiyor

Acil nakit arayanlar Vakıfbank'a koşuyor! 100.000 TL kredi 12 ay vadeli verilecek

Oturduğunuz yerden ertelemeli bayram kredisi! Yapı Kredi dev kampanyayı başlattı

Banka kartı olan bunu yapmazsa pişman olacak! Tam 7500 TL para iadesi başlatıldı

SSK, Bağkur, SGK, EYT emeklisine maaş sürprizi geldi! 17.00'da müjdeli haber duyuruldu