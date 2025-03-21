Altının Gram Fiyatı 3.701 Lira, Çeyrek Altın 6.100 Lira!

Altının gramı 3.701 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6.100 lira, Cumhuriyet altını ise 24.280 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:08
Altının Gram Fiyatı 3.701 Lira, Çeyrek Altın 6.100 Lira!

Altın Fiyatları Günü Yatay Seyirle Başladı

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 3.701 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybederek 3.701 lira seviyesinden tamamladı.

Altın Fiyatlarındaki Güncel Durum

Yeni güne de yatay bir seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla 3.701 lira seviyesinde kalmaya devam ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6.100 liradan, Cumhuriyet altını ise 24.280 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybederek 3.029 dolardan işlem görüyor.

Trump'ın Tarifeleri ve Ekonomik Endişeler

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin önemli ticaret ortaklarına uyguladığı tarifelerin ABD’deki enflasyonist baskıları tetikleyebileceği yönündeki endişeler, varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, tarifelerin enflasyonla mücadelede ilerlemeyi yavaşlatabileceğine dikkat çekerek güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı.

Trump'tan Fed'e Çağrı

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Trump, tarifelerin ekonomiye yansımaya başlamasıyla birlikte faiz oranlarının düşürülmesinin daha iyi olacağını belirterek Fed'e "doğru olanı yapın" çağrısı yaptı. Analistler, Trump'ın mevcut koşullarda faiz indirimlerinin faydalı olacağı yönündeki açıklamalarının, enflasyonla mücadelede önemli kazanımlar elde eden Fed yönetimiyle arasında bir uyuşmazlık oluşabileceği endişelerini artırdığını belirtiyor.

Piyasa Gündemi ve Teknik Analiz

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesinde cari işlemler dengesi ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik olarak altının ons fiyatında 3.000 dolar seviyesinin destek, 3.050 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydediyorlar.

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Altının Gram Fiyatı 3.701 Lira, Çeyrek Altın 6.100 Lira!

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