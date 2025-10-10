AnimaWings İstanbul Havalimanı'na Direkt Seferlere Başladı

Romanya'nın 5 kentinden Ekim ayı itibarıyla düzenli uçuşlar

Romanya merkezli AnimaWings Hava Yolları, ülkenin beş şehrinden İstanbul Havalimanı'na seferlerine başladı.

İlk seferin Bükreş kentinden gerçekleştirilmesi nedeniyle havalimanı B15 kapısı önünde bir karşılama töreni düzenlendi. Törene İGA ve AnimaWings yetkilileri katıldı; etkinlik kurdele kesilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Ekim ayı itibarıyla başlayan sefer programı şöyle:

Bükreş: Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Pazar (haftada toplam 5 uçuş).

Krayova ve Temeşvar: Pazartesi ve Cuma (her bir şehirden haftada 2'şer uçuş).

Laşi: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma (haftada 3 uçuş).

Koloşvar: Perşembe ve Pazar (haftada 2 gün sefer).

AnimaWings'in İstanbul Havalimanı'ndaki sefer başlatmasıyla birlikte, havalimanının ev sahipliği yaptığı hava yolu şirketi sayısı 115'e yükseldi.

