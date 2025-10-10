AnimaWings İstanbul Havalimanı'na Direkt Seferlere Başladı

Romanya merkezli AnimaWings, Ekim ayı itibarıyla 5 Romanya kentinden İstanbul Havalimanı'na düzenli seferlere başladı; Bükreş kalkışlı ilk uçuş B15 kapısında karşılandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 19:00
AnimaWings İstanbul Havalimanı'na Direkt Seferlere Başladı

AnimaWings İstanbul Havalimanı'na Direkt Seferlere Başladı

Romanya'nın 5 kentinden Ekim ayı itibarıyla düzenli uçuşlar

Romanya merkezli AnimaWings Hava Yolları, ülkenin beş şehrinden İstanbul Havalimanı'na seferlerine başladı.

İlk seferin Bükreş kentinden gerçekleştirilmesi nedeniyle havalimanı B15 kapısı önünde bir karşılama töreni düzenlendi. Törene İGA ve AnimaWings yetkilileri katıldı; etkinlik kurdele kesilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Ekim ayı itibarıyla başlayan sefer programı şöyle:

Bükreş: Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Pazar (haftada toplam 5 uçuş).

Krayova ve Temeşvar: Pazartesi ve Cuma (her bir şehirden haftada 2'şer uçuş).

Laşi: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma (haftada 3 uçuş).

Koloşvar: Perşembe ve Pazar (haftada 2 gün sefer).

AnimaWings'in İstanbul Havalimanı'ndaki sefer başlatmasıyla birlikte, havalimanının ev sahipliği yaptığı hava yolu şirketi sayısı 115'e yükseldi.

Romanya merkezli AnimaWings Hava Yolları, ülkenin beş şehrinden İstanbul Havalimanı'na seferlerini...

Romanya merkezli AnimaWings Hava Yolları, ülkenin beş şehrinden İstanbul Havalimanı'na seferlerini başlattı.

Romanya merkezli AnimaWings Hava Yolları, ülkenin beş şehrinden İstanbul Havalimanı'na seferlerini...

İLGİLİ HABERLER

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AnimaWings İstanbul Havalimanı'na Direkt Seferlere Başladı
2
Bayraktar: HES'ler Yenilenebilir Enerjide Devrimin İlk Aşamasını Oluşturdu
3
Türkiye Innovation Week 2025: Duygu Yaygır Kümeleme Projesiyle Dezavantajlılara İnovasyonda Yer Açıyor
4
Dünya Saatçilik Günü 10 Ekim: Akrep ve Yelkovanın 10'u 10 Geçesi
5
İŞKUR İBB'ye kamu personeli alacak! 30 Temmuz son, hemen başvuru yapın
6
Türkiye Innovation Week 2025'te İnovasyon, Sanat ve Yapay Zeka Panelleri
7
Türkiye Innovation Week 2025'te Trendyol: 'Türkiye'de büyük bir potansiyel var'

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi