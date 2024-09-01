Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ANKA III Mühimmatlı İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

TUSAŞ, ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 16:36
ANKA III Mühimmatlı İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

ANKA III'in Mühimmatlı İlk Uçuşu Başarıyla Gerçekleşti

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III insansız hava aracının mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, bu önemli gelişmeyi, "Milli gururumuz ANKA III, savunma sektörümüzde ülkemize vereceği katkıyı bir kez daha kanıtladı," şeklinde ifade etti.

Milli Teknolojimizin Gücü

TUSAŞ'tan yapılan resmi açıklamada, ANKA III'ün, Türkiye'nin bağımsızlığı ve savunma gücü için önemli bir adım olduğu vurgulandı. Açıklamada, "ANKA III, tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda kaydedilen başarılarla heyecan ve gurur yaratmaktadır," denildi.

Bir İleri Adım Daha

Mehmet Demiroğlu, ANKA III'ün bu kilometre taşını geride bıraktığını belirterek, "Bir başarılı adımın daha gururunu yaşıyoruz ve gelecekteki hedeflerimize hızla ilerlemeye devam ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayisi yerli ve milli teknolojilerle geleceğe adım atmaya kararlılıkla devam ediyor. Bu açıdan ANKA III sadece bir uçuş değil, aynı zamanda vatanımızın güvenliği ve bağımsızlığının teminatıdır.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar