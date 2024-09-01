ANKA III Mühimmatlı İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

ANKA III'in Mühimmatlı İlk Uçuşu Başarıyla Gerçekleşti

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III insansız hava aracının mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, bu önemli gelişmeyi, "Milli gururumuz ANKA III, savunma sektörümüzde ülkemize vereceği katkıyı bir kez daha kanıtladı," şeklinde ifade etti.

Milli Teknolojimizin Gücü

TUSAŞ'tan yapılan resmi açıklamada, ANKA III'ün, Türkiye'nin bağımsızlığı ve savunma gücü için önemli bir adım olduğu vurgulandı. Açıklamada, "ANKA III, tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda kaydedilen başarılarla heyecan ve gurur yaratmaktadır," denildi.

Bir İleri Adım Daha

Mehmet Demiroğlu, ANKA III'ün bu kilometre taşını geride bıraktığını belirterek, "Bir başarılı adımın daha gururunu yaşıyoruz ve gelecekteki hedeflerimize hızla ilerlemeye devam ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayisi yerli ve milli teknolojilerle geleceğe adım atmaya kararlılıkla devam ediyor. Bu açıdan ANKA III sadece bir uçuş değil, aynı zamanda vatanımızın güvenliği ve bağımsızlığının teminatıdır.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.