Ankara'da iş arayanlara müjde! Belediye KPSS şartsız güvenlik personeli alacak

Ankara Keçiören Belediyesi'nden son dakika açıklamasında, KPSS'den talep olmaksızın 70 güvenlik görevlisi alımının yapılacağı belirtildi. Keçiören Belediyesi'ne KPSS'siz olarak başvuru yapmak isteyen adaylar ise başvuru şartlarını araştırmaya başladılar.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Ankara Keçiören Belediye Başkanlığı'nın bünyesine 70 güvenlik görevlisi alımına yönelik başvurular için başvuru şartları şu şekilde açıklandı:





Affedilse bile; devletin güvenliğine karşı işlenmiş olansuçlar, anayasal düzene, düzenin işleyişine karşı işlenmiş olan suçlar, milli savunmaya karşı işlenmiş olan suçlar, devlet sırlarına karşı işlenmiş olan suçlar ve casusluk, kamu fonlarını zimmete geçirmek, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, güveni kötüye kullanmak, iflas dolandırıcılığı, ihaleye çıkma, suç işlemek amacıyla komplo kurmak veya sahtecilik suçlarından hüküm giymemiş olmak veya bulaşmış olmamak, kara para aklama, suç nedeniyle gayrimenkul varlığı kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyarıcı madde kullanımı, uyuşturucu, uyarıcı madde üretimi ve ticareti suçlarından mahkum olunmaması,

Bildirim tarihinde askerlik hizmetini tamamlamamış olmak,

Mahkeme kararı veya sağlık sorunları nedeniyle vatandaşlıktan çıkarılmamış olmak,

Görevini sürekli olarak yapmasına engel olacak herhangi sağlık sorunu veya benzeri rahatsızlığının bulunmaması,

Bildirim tarihinde Keçiören ilçesinde ikamet ediyor olmak

En az lise mezunu olmalı

35 yaş altı olmalı,

Erkekler için 180 cm'nin üzerinde, kadınlar için 170 cm'nin üzerinde olmalı ve orantılı bir boya sahip olmalıdır. Başvurular 21 Mayıs 2024'e kadar kabul edilmiş olsa da başvuru yapacak vatandaşların adres bilgileri şöyle:

Şevket Mahallesi 54. Sokak No:5 Keçiören Ankara