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Ankara'da Kırmızı Et Fiyatları Ramazan Sonuna Kadar Sabitlendi

Ankara'da kırmızı et fiyatları, Ramazan ayı sonuna kadar sabitlenerek tüketicilere avantaj sağlandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:19
Ankara'da Kırmızı Et Fiyatları Ramazan Sonuna Kadar Sabitlendi

Ankara'da Kırmızı Et Fiyatları Ramazan Sonuna Kadar Sabitlendi

Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Ramazan Gülhan, Et ve Süt Kurumu (ESK) ürünlerinin satıldığı mağazalarda Ramazan ayının sonuna kadar et fiyatlarına zam yapılmayacağı kararını açıkladı. Gülhan, ESK’den temin edilen dana kuşbaşının kilogram fiyatını 399 lira, dana kıymanın ise 379 lira olarak belirlediklerini ifade etti.

Bakanlık ile Toplantı Gerçekleştirildi

Gülhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile gerçekleştirilen toplantıya değinerek, ESK'den alınan etlerin PERDER üyesi marketlerde satışa sunulduğunu belirtti. Ramazan ayı sona erene kadar fiyatlar değişmeyecek diyen Gülhan, bu fiyatların Türkiye'de satılan ESK dışındaki etlerin 100-150 lira altı olduğunu belirtti.

Tedarik Süreci Güçlendirildi

Gülhan, bakanlığın katkılarıyla tedarik sürecinin çözüldüğünü ve haftalık 12 tır et ürününün Ankara'daki PERDER üyesi marketlerde satışa sunulduğunu bildirdi. Ramazan ayında tüketim artışıyla ESK'den daha fazla et tedarik edileceğinin altını çizen Gülhan, Ankara'da yaklaşık 300 markette ESK'nin etlerinin satıldığını aktardı.

Et Talebindeki Artış

Geçen yıl et bölümünün mağazalarda en fazla büyüyen kategori olduğunu kaydeden Gülhan, bu durumun PERDER üyeleri için memnuniyet yarattığını ifade etti. “Müşteri sayıları arttı ve mağazalarda alışveriş canlandı. Bakanlık bu konuda doğru bir işe imza attı” dedi.

Fiyat Dengelemesi Sağlıyoruz

Yaklaşık üç yıldır ESK'den alınan etleri sattıklarını belirten Gülhan, “Ülkede karkas et piyasasını bazı kesimler belirliyordu. Bu organizasyon başladığından beri et fiyatlarıyla oynayamıyorlar.” diyerek bu uygulamanın sadece Ankara ve İstanbul'da değil, ülkedeki et fiyatlarını dengeliyor olduğunu vurguladı.

Tüketici Memnuniyeti

Et satın alan tüketici Burcu Gülecek ise ESK ürünlerinin marketlerde bulunmasının büyük avantaj sağladığını belirterek, “Bu etleri uzun süredir tüketiyorum, çok memnunuz. Diğer etlerin fiyatları artarken bunların sabit kalması bizim için büyük avantaj.” ifadelerini kullandı.

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