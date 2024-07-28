Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Antalya Havalimanı'nda 2024 Rekoru Kırıldı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda 2024'ün yolcu ve uçak trafiği rekorunun kırıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 12:41
Antalya Havalimanı'nda 2024 Rekoru Kırıldı

Antalya Havalimanı'nda Tarihi Gün

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda 2024 yılına dair önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Uçuş ve Yolcu Sayısında Rekor

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, "Dün Antalya Havalimanı'nda dış hatlarda 1066, iç hatlarda ise 120 uçuş trafiği gerçekleşti. Toplamda 1186 uçak trafiğine hizmet verildi." dedi.

Aynı gün içinde dış hatlarda 197,664, iç hatlarda ise 19,477 olmak üzere toplam 217,141 yolcuya hizmet verildiğini aktaran Uraloğlu, 2024 yılının yolcu ve uçak trafiği açısından rekorunun böylece kırıldığını belirtti.

Önemli Gelişmeler Bekleniyor

Bu verilerin, Antalya Havalimanı'nın uluslararası bağlantılarındaki artışın ve Türkiye'nin turizm potansiyelinin bir göstergesi olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, daha fazla gelişme ve başarı için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!