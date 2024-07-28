Antalya Havalimanı'nda 2024 Rekoru Kırıldı

Antalya Havalimanı'nda Tarihi Gün

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda 2024 yılına dair önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Uçuş ve Yolcu Sayısında Rekor

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, "Dün Antalya Havalimanı'nda dış hatlarda 1066, iç hatlarda ise 120 uçuş trafiği gerçekleşti. Toplamda 1186 uçak trafiğine hizmet verildi." dedi.

Aynı gün içinde dış hatlarda 197,664, iç hatlarda ise 19,477 olmak üzere toplam 217,141 yolcuya hizmet verildiğini aktaran Uraloğlu, 2024 yılının yolcu ve uçak trafiği açısından rekorunun böylece kırıldığını belirtti.

Önemli Gelişmeler Bekleniyor

Bu verilerin, Antalya Havalimanı'nın uluslararası bağlantılarındaki artışın ve Türkiye'nin turizm potansiyelinin bir göstergesi olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, daha fazla gelişme ve başarı için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.