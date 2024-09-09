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Apple, Yeni Akıllı Telefon ve Aksesuarlarını Tanıttı

Apple, iPhone 16, Apple Watch Series 10 ve AirPods 4'ü tanıttı. Yeni teknolojiler ve tasarımlar dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 22:01
Apple, Yeni Akıllı Telefon ve Aksesuarlarını Tanıttı

Apple, Yeni Ürünlerini Duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, en yeni akıllı telefon, saat ve kulaklık modellerini tanıttı. Tanıtım etkinliği, şirketin California, Cupertino kampüsünde gerçekleştirildi.

Zihinleri Büyüleyecek Yenilikler

Etkinlikte yapılan sunumda, şirketin Üst Yöneticisi Tim Cook, ürünlerin tanıtımının yılın en önemli olaylarından biri olduğunu vurguladı.

Yeni Akıllı Telefon: iPhone 16

Yeni akıllı telefon modeli olan iPhone 16, yapay zeka özellikleri ile beğeni toplarken, kullanıcıların kameraya kolay erişim sağlaması için özel bir kontrol tuşu ile donatılmıştır. Bunun yanı sıra, %85 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen iPhone 16, yeni A18 çipi sayesinde daha yüksek performans sunacak. 799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Apple Watch Series 10

Yeni akıllı saat Apple Watch Series 10, daha ince bir tasarım ve daha büyük bir ekranla dikkat çekecek. 30 dakikada %80 şarj olabilen bu model, 18 saatlik pil ömrü ve 50 metreye kadar su geçirme özelliklerine sahip. Fiyatı 399 dolardan başlayacak.

AirPods 4

Hızla tanıtılan bir diğer ürün ise AirPods 4. Kişiselleştirilmiş mekansal ses, çevresel gürültü engelleme gibi gelişmiş işlevler sunan bu yeni kulaklık, 129 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşacak.

Yeni Ürünlerin Satış Tarihi

Tüm yeni ürünlerin, 20 Eylül tarihi itibarıyla satışa sunulması planlanıyor.

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