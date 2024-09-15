Ardahan'da DAP ile Hayvancılığa 15 Milyon Liralık Destek

Ardahan'da Hayvancılık İçin Önemli Adım

Ardahan, hayvancılığın desteklenmesi için önemli bir projeye ev sahipliği yapıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi arasında imzalanan 15 milyon lira bütçeli "Mera Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" hayata geçirildi.

Projenin Amaçları ve Kapsamı

Ardahan'da hayvancılığı daha modern ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek için atılan bu adım, çeşitli altyapı çalışmalarını içermekte. 15 milyon liralık hibe desteği ile; içme suyu hatları, gölgelik alanlar, çoban evleri, kaptaj ve sıvat inşası gibi projelerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu girişim, hem büyük baş hem de küçük baş hayvancılığı desteklemeyi hedefliyor.

Protokol İmza Töreni

Projenin protokolü, Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz ile DAP idaresi yetkilileri arasında gerçekleştirilen bir törenle imzalandı. Törende, projenin Ardahan ve çevresindeki toplam 9 köyde uygulanacağı bildirildi. Bu girişim, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini güçlendirerek önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor.

rdahan'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi arasında 15 milyon lira maliyetli "Mera Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" hayata geçirildi. Projenin protokolü, Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz (sağda) ve DAP yetkilileri arasında imzalandı.