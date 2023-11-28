Artık tanesi 12 liradan satılacak! Yılın üçüncü zammı cepleri yakacak

Günden güne zam gelmeye devam ediyor! Bu ürünün tanesi 12 TL'ye yükseldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TANESİ 12 TL OLDU

Ekonomik problemler devam ederken temel gıda ürünlerine günden güne zam gelmeye de devam ediyor. Son yapılan haberlere göre İstanbul'da birçok fırında simit fiyatları yüzde 20 oranında zamlandı ve 12 TL'ye yükseldi. Fırıncılar resmi zamları beklemeden zam yapmak zorunda kaldıklarını ve maliyetlere dayanamadıkları için cezaları göze alarak zam yaptıklarını dile getirdi.





İstanbul Un İş Esnaf Odası Başkanı Şaban Özdemir illegal zamların belediye denetiminde olduğunu, resmi zam teklifi için asgari ücretin beklenmesi gerektiğini, maliyet hesaplamalarının o zaman yapıldığını ve son 2 ayda simit için böyle bir maliyet artışı olmadığını söyledi. Aynı zamanda simit yanında ekmeğe de zam geldi. İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda 200 gram ekmek fiyatı 8 TL'ye yükseltildi. Ekmek fiyatları Kasım ayı meclis toplantısında kararlaştırıldı ve 1 kilogram ekmek fiyatının 40 TL'yi geçmemek şartıyla 200 gram ekmeğin 8 TL olmasına karar verildi. Çanakkale'de simit 9 TL'ye, kır pidesi 25 TL'ye, kol böreği kilogramı 180 TL'ye yükseldi.