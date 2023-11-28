Artık tanesi 12 liradan satılacak! Yılın üçüncü zammı cepleri yakacak

Zam haberleri durmak bilmiyor! Artık tanesi 12 TL'den satılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Artık tanesi 12 liradan satılacak! Yılın üçüncü zammı cepleri yakacak
Yayın Tarihi:

Günden güne zam gelmeye devam ediyor! Bu ürünün tanesi 12 TL'ye yükseldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TANESİ 12 TL OLDU

Ekonomik problemler devam ederken temel gıda ürünlerine günden güne zam gelmeye de devam ediyor. Son yapılan haberlere göre İstanbul'da birçok fırında simit fiyatları yüzde 20 oranında zamlandı ve 12 TL'ye yükseldi. Fırıncılar resmi zamları beklemeden zam yapmak zorunda kaldıklarını ve maliyetlere dayanamadıkları için cezaları göze alarak zam yaptıklarını dile getirdi. 

unlu mamuller zamlanmaya devam ediyor

İstanbul Un İş Esnaf Odası Başkanı Şaban Özdemir illegal zamların belediye denetiminde olduğunu, resmi zam teklifi için asgari ücretin beklenmesi gerektiğini, maliyet hesaplamalarının o zaman yapıldığını ve son 2 ayda simit için böyle bir maliyet artışı olmadığını söyledi. Aynı zamanda simit yanında ekmeğe de zam geldi. İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda 200 gram ekmek fiyatı 8 TL'ye yükseltildi. Ekmek fiyatları Kasım ayı meclis toplantısında kararlaştırıldı ve 1 kilogram ekmek fiyatının 40 TL'yi geçmemek şartıyla 200 gram ekmeğin 8 TL olmasına karar verildi. Çanakkale'de simit 9 TL'ye, kır pidesi 25 TL'ye, kol böreği kilogramı 180 TL'ye yükseldi. 

Öne Çıkanlar
Airfryer ile Yağsız Kızartma Yaparak Çıtır Soğan Halkası Nasıl Hazırlanır? Airfryer ile Yağsız Kızartma Yaparak Çıtır Soğan Halkası Nasıl Hazırlanır?
Kekinizin Kabarmasını Sağlayacak Mucizevi İkili Kekinizin Kabarmasını Sağlayacak Mucizevi İkili
Bu teknikle limonlarınız haftalarca taze kalacak! Küflenmeden içi sulu sulu duruyor Bu teknikle limonlarınız haftalarca taze kalacak! Küflenmeden içi sulu sulu duruyor
Çok Okunanlar
Elinde altını olan köşe bucak saklasın! Uzman isim 1 ay sonra gram altındaki rekoru açıkladı! Elinde altını olan köşe bucak saklasın! Uzman isim 1 ay sonra gram altındaki rekoru açıkladı! Öğrencilere devlet desteği geliyor! Başvuranlara 4600 TL burs var: Masrafları bitiren burs! Öğrencilere devlet desteği geliyor! Başvuranlara 4600 TL burs var: Masrafları bitiren burs! Cumhurbaşkanı emeklilerin yüreğine su serpti! Kişi başı 5000 TL verilecek Cumhurbaşkanı emeklilerin yüreğine su serpti! Kişi başı 5000 TL verilecek Dacia'da yılın kampanyası başladı! Bu modelinde tam 200 bin TL'lik indirim var: Bayilerde iğne atsan yere düşmüyor Dacia'da yılın kampanyası başladı! Bu modelinde tam 200 bin TL'lik indirim var: Bayilerde iğne atsan yere düşmüyor SGK'dan bu maaşı alanlara uyarı! Milyonlarca emekli aynı anda etkilenecek SGK'dan bu maaşı alanlara uyarı! Milyonlarca emekli aynı anda etkilenecek