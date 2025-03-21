Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında karışık seyir devam ediyor. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerle başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler, risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Güney Kore hariç, Asya borsaları negatif bir seyir izlerken, Trump'ın tarifelerinin oluşturduğu riskler ve bölge ekonomilerinin destekleyici adımları ile makroekonomik veriler dikkatle takip ediliyor.

Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi Verileri

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) önceki aya göre %0,1 gerilerken, yıllık bazda %3,7 artış kaydedildi. Ülkede çekirdek TÜFE ise %3 ile beklentilerin üzerinde bir yükseliş gösterdi.

Borsa Endeksleri

Bu gelişmelerle birlikte, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,3 düşüşle 37.734 puanda, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %1,4 değer kaybıyla 3.361 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi %2,6 gerileyerek 23.588 puanda işlem görmekte.

Öte yandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.638 puanda kalırken, Hindistan'da Sensex endeksi %0,7 değer kazancıyla 76.861 puanda seyrediyor.