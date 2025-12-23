Atakum Belediyesi ATİM, 84 Kişiye İstihdam Sağladı

Atakum Belediyesi İstihdam Merkezi (ATİM) iş arayanlara kapı açıyor

Atakum Belediyesi İstihdam Merkezi (ATİM), Samsun’da iş arayanları yetenekleri ve eğitimlerine göre işverenlerle buluşturarak istihdam olanağı sağlıyor. Merkez, işletme sahiplerine nitelikli iş gücü sunarken vatandaşlara da hayallerindeki mesleğe ulaşma imkânı tanıyor.

Başkan Türkel: Daha çok aileye dokunmak hedefimiz

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, ATİM çalışmalarına hız verdiklerini belirterek merkez sayesinde çok sayıda vatandaşın iş sahibi olduğunu söyledi. Başkan Türkel, ATİM ile iş arayan vatandaşların yetenekleri, eğitimleri ve ilgilerine göre işe yerleştirildiğini, ekonomik koşulların zorlaştığı dönemde merkezin önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini vurguladı. Türkel, daha fazla vatandaşın iş sahibi olması ve daha çok ailenin yaşamına destek olunması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Başvurular ve yerleştirmeler

Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, ATİM'e şu ana kadar 794 başvuru alındığını, bu başvuruların 84 tanesinin işverenlerle buluşturularak istihdam edildiğini açıkladı. Yıldız, başvuranların CV kayıtlarının yapıldığını ve öncelikle Atakum ve civarında işe yerleştirme özeni gösterdiklerini belirtti. Çalışmaların aynı şekilde devam edeceğini ve daha çok vatandaşa istihdam sağlanacağını söyledi.

İş sahibi olanlardan memnuniyet sözleri

ATİM aracılığıyla iş bulan vatandaşlar, merkezin hızlı ve etkili yönlendirmesinden memnun olduklarını dile getirdi. Depremzede olarak Samsun’a yerleştiğini belirten Hasan Levent, başvurusunun ardından alanına uygun bir işe başladığını ve yaklaşık altı aydır görev yaptığını aktardı. İş güvenliği uzmanı Kader Kuymat ise başvurusunun kısa sürede sonuçlandığını ve şu anda mesleğini icra ettiğini söyledi.

Melek Şakar reklam firmasında çalışmaya başladığını, ATİM görüşmesinin ardından aynı gün geri dönüş aldığını ve kısa sürede işe yerleştirildiğini anlattı. Unlu mamuller sektöründe işe başlayan Bircan Küçük, merkezde gösterilen ilgiden memnun olduğunu ve çalıştığı firmadan mutlu olduğunu belirtti. Yerel markette reyon görevlisi olarak çalışan Şeref Şaylak ile Rana Ece Yılmaz da ATİM'e başvurduklarını, kısa sürede geri dönüş alarak işe başladıklarını ve çalışma şartlarından memnun olduklarını ifade ettiler.

Atakum Belediyesi, istihdam çalışmalarını sürdürerek daha fazla vatandaşa iş imkânı sağlama hedefini devam ettiriyor.

