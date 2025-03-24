Avro Bölgesi'nde Mart Ayında Şirket Faaliyetleri Yükseliyor

Avro Bölgesi'nde mart ayında şirket faaliyetlerinde artış yaşandı, PMI verilerine göre son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 12:45
Avro Bölgesi'nde Mart Ayında Şirket Faaliyetleri Yükseliyor

Avro Bölgesi'nde şirketlerin faaliyetlerinde mart ayında kaydedilen artış dikkat çekiyor. S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) tarafından açıklanan mart ayı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerine göre, bölgede şubatta 50,2 olan bileşik PMI, mart ayında 50,4 düzeyine çıkarak son 7 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Özel sektörün önemli bir göstergesi olan imalat sanayi PMI da şubat ayında 47,6 iken, martta 48,7 seviyesine yükseldi ve son 26 ayın en üst seviyesine ulaştı. Bu durum, üretim alanında belirgin bir canlanma yaşandığını ortaya koyuyor.

Ancak, aynı dönemde hizmet sektörü PMI ise 50,6'dan 50,4'e geriledi. PMI verilerinde 50 seviyesinin üzerinde bir değer, sektörel büyümeyi, bu seviyenin altında olan değerler ise daralmayı ifade ediyor. Bu bağlamda, veriler, Avro Bölgesi'nde toplam faaliyetlerin arttığını ve üretimde bir canlanma yaşandığını göstermekte.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatları Yükseliyor
2
SOM-J Seyir Füzesi İlk Testinde Su Üstü Hedefi Başarıyla Vurdu
3
Bakan Kacır, 2,5 Milyar Dolarlık Yatırım İlanı Yapacak
4
Piyasalarda Gün Ortası: Dolar 34,35 Lira, BIST 100 Endeksi Yükselişte
5
Merkez Bankası faiz kararını 25 Nisan Perşembe günü açıklayacağını duyurdu
6
Emekli ikramiyesi onlara da yaradı! Hesaplarına 2.250 TL bayram ikramiyesi yatacak
7
BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükselişe Geçti

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı