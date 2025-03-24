Avro Bölgesi'nde Mart Ayında Şirket Faaliyetleri Yükseliyor

Avro Bölgesi'nde şirketlerin faaliyetlerinde mart ayında kaydedilen artış dikkat çekiyor. S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) tarafından açıklanan mart ayı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerine göre, bölgede şubatta 50,2 olan bileşik PMI, mart ayında 50,4 düzeyine çıkarak son 7 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Özel sektörün önemli bir göstergesi olan imalat sanayi PMI da şubat ayında 47,6 iken, martta 48,7 seviyesine yükseldi ve son 26 ayın en üst seviyesine ulaştı. Bu durum, üretim alanında belirgin bir canlanma yaşandığını ortaya koyuyor.

Ancak, aynı dönemde hizmet sektörü PMI ise 50,6'dan 50,4'e geriledi. PMI verilerinde 50 seviyesinin üzerinde bir değer, sektörel büyümeyi, bu seviyenin altında olan değerler ise daralmayı ifade ediyor. Bu bağlamda, veriler, Avro Bölgesi'nde toplam faaliyetlerin arttığını ve üretimde bir canlanma yaşandığını göstermekte.