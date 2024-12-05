Avrupa Borsaları Bankacılık Hisseleriyle Yükselişte

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapanış Yaptı

Avrupa borsaları, Fransa'daki hükümet krizine rağmen bankacılık hisseleri öncülüğünde haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,40 değer kazanarak 519,53 puan oldu. Stoxx Europe 600'deki bankacılık şirketleri hisseleri ortalama %3,14 artarken, petrol ve gaz sektörü hisseleri ise %0,44 geriledi.

Ülkelerdeki Performans

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,63 artarak 20.358,80 puan ile kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,37 yükselerek 7.330,54 puan oldu. İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi ise %1,59 değer kazanarak 34.626,28 puan seviyesinden kapandı.

DAX endeksinin art arda 5 gündür rekor kırması dikkati çekti ve bu endeks bir haftada %5,7, yılın başından itibaren ise %21,5 yükseldi. Eğer bu trend yıl sonuna kadar devam ederse, yatırımcılar için son 10 yılın en iyi borsa yıllarından biri olacak.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,16 yükselişle 8.349,38 puan olurken, Avro/dolar paritesi TSİ 20:32 itibarıyla %0,52 artışla 1,057 seviyesinden işlem gördü.