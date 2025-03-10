Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı: Stoxx Europe 600 Yüzde 1,29 Değer Kaybetti

Avrupa borsaları haftanın ilk gününde düşüş yaşadı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,29 gerileyerek 546,2 puana indi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 20:31
Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı: Stoxx Europe 600 Yüzde 1,29 Değer Kaybetti

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamlayarak yatırımcıları endişelendirdi. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,29 değer kaybıyla 546,2 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 düşüşle 8.600,22 puana inerek dikkat çekerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 8.047,6 puana düştü. Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 1,69 değer kaybıyla 22.620,95 puana geriledi. İtalya'da bulunan FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,95 azalışla 38.225,82 puana indi.

Öte yandan, avro/dolar paritesi de, Türkiye Saati ile 20:18 itibarıyla yüzde 0,03 artış göstererek 1,084 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği tarife politikası nedeniyle oluşan belirsizliklere odaklanmış durumda. Ayrıca, Almanya'nın ihracatının Ocak ayında yüzde 2,5 düşüş gösterdiği de önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

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