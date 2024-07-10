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Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Benzin, motorin, LPG fiyatlarında isyan ettiren değişiklik!

Brent ham petrolünün fiyatındaki oynaklık, döviz kurlarındaki iniş çıkışlar ve vergilerdeki artışlar, akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak değişmesine sebep oluyor. Temmuz ayı itibarıyla uygulanan yeni ÖTV düzenlemesi, benzin istasyonlarının fiyat panolarında güncellemeler yapılmasını gerektirdi. 10 Temmuz 2024 tarihinde benzin ve motorin fiyatları ne olacak? İşte en son akaryakıt fiyat bilgileri...  

Yayın Tarihi: 10.07.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 22:29
Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Benzin, motorin, LPG fiyatlarında isyan ettiren değişiklik!

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ham petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt sektörünü doğrudan etkiliyor. Enflasyon oranlarının altı aylık dönemdeki belirlenmesiyle birlikte, Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) artışa gidildi. Yeni zamlarla birlikte, benzin fiyatlarına 2.21 lira, motorin fiyatlarına ise 2.07 lira eklenmiş oldu.

akaryakıt fiyatları

10 Temmuz itibarıyla, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında, Ankara ve İzmir'de güncellenen akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Avrupa Yakası

  •   Benzinin litresi: 44.80 TL
  •   Motorinin litresi: 44.73 TL
  •   LPG'nin litresi: 22.94 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası
  •   Benzinin litresi: 44.67 TL
  •   Motorinin litresi: 44.63 TL
  •   LPG'nin litresi: 22.39 TL

Ankara

  •   Benzinin litresi: 45.70 TL
  •   Motorinin litresi: 45.69 TL
  •   LPG'nin litresi: 22.94 TL

İzmir

  •   Benzinin litresi: 46.10 TL
  •   Motorinin litresi: 46.10 TL
  •   LPG'nin litresi: 22.64 TL

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