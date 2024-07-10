Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Benzin, motorin, LPG fiyatlarında isyan ettiren değişiklik!

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ham petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt sektörünü doğrudan etkiliyor. Enflasyon oranlarının altı aylık dönemdeki belirlenmesiyle birlikte, Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) artışa gidildi. Yeni zamlarla birlikte, benzin fiyatlarına 2.21 lira, motorin fiyatlarına ise 2.07 lira eklenmiş oldu.





10 Temmuz itibarıyla, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında, Ankara ve İzmir'de güncellenen akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzinin litresi: 44.80 TL

Motorinin litresi: 44.73 TL

LPG'nin litresi: 22.94 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzinin litresi: 44.67 TL

Motorinin litresi: 44.63 TL

LPG'nin litresi: 22.39 TL

Ankara

Benzinin litresi: 45.70 TL

Motorinin litresi: 45.69 TL

LPG'nin litresi: 22.94 TL

İzmir