Avrupa Borsaları Fransa Hariç Pozitif Seyrediyor

Avrupa borsalarında Fransa hariç alış ağırlıklı seyir

Avrupa piyasalarında bugün genel olarak alıcılı bir görünüm hakimken, Fransa dışındaki borsalar pozitif performans sergiliyor. Bölgesel veriler ve ABD para politikasına ilişkin beklentiler yatırımcı davranışlarını şekillendiriyor.

Piyasa verileri

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 548,10 puandan işlem görüyor. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 23.674 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 9.196 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 41.851 puan seviyesinde, İspanya'da ise IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 14.797 puan düzeyinde seyrediyor. Buna karşın Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 7.706 puanda bulunuyor.

Makro ve politika etkileri

ABD'de tarifelerin enflasyonist etkilerine dair soru işaretleri sürerken, ülke genelinde iş gücü talebinin azaldığına işaret eden veriler sonrası Fed'in faiz indireceği öngörüleri güçlendi. Fed'in yıl genelinde iki faiz indirimine ilişkin tahminlerin güçlenmesi, Avrupa borsalarında risk iştahını artırdı.

Bölge genelinde açıklanan makroekonomik veriler de yatırımcı kararlarında belirleyici oluyor; kısa vadeli ekonomik göstergeler ve merkez bankası beklentileri piyasaların yönünü etkiliyor.

Bölgesel veriler

Bugün açıklanan verilere göre, İsviçre'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında yıllık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artış kaydederken, aylık bazda ise değişiklik göstermeyeceği öngörüsüne karşın yüzde 0,1 geriledi.

Takipteki veri gündemi

Günün geri kalanında ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri akışı izlenecek. Bu göstergeler, Fed beklentileri ve küresel risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam edecek.