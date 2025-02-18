Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsalarında karışık bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 555,2 puanda kalırken, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,1 değer kaybı ile 22.769 puanda, İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi %0,1 düşüşle 8.761 puanda işlem görmekte.

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,4 artışla 38.498 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,1 primle 13.043 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,02 azalışla 8.172 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine ilişkin haber akışı, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ederken, Avrupa borsalarında sergilenen karışık seyir endişeleri artırmakta.

Bölge genelinde resesyon endişeleri ana ekonomik gündem maddelerinden biri olmaya devam ederken, bu hafta açıklanacak İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin Avro Bölgesi'ndeki ekonomik gidişat hakkında daha fazla bilgi sunması bekleniyor.

Bu gelişmelere ek olarak, bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı konuşma da yatırımcılar tarafından takip edilecek. Analistler, Bailey'nin konuşmasının yanı sıra, İngiltere'deki işsizlik oranı ile Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi'ne de dikkat çekeceklerini belirtiyorlar.