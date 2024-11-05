Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

Avrupa Borsalarında Olumsuz Gelişmeler

Bugün Avrupa borsalarında negatif bir seyir izleniyor. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,1 azalışla 508,6 puana geriledi. Almanya'daki DAX 40 endeksi %0,2 düşüşle 19.125 puana, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi ise yatay seyirle 8.187 puanda bulunuyor.

Ülkeler Bazında Endeks Durumu

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,1 kayıpla 34.518 puandan işlem görürken, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,2 azalışla 7.358 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi de %0,2 düşüşle 11.777 puandan işlem görmeye devam ediyor.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde belirsizlikler ve karışık seyirler ön plana çıkıyor. Son anket sonuçlarına göre, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump %48,5 oy oranıyla eşit durumda. Bu durum, piyasada fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ECB'nin Beklentileri

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) aralık ayında yeni bir faiz indirimi yapıp yapmayacağı konusunda belirsizliğini koruyor. ECB'nin atacağı adımların yönü ve boyutu henüz netleşmedi ve bölgedeki makroekonomik verilerin izlenmesi gerekiyor.

Bugünün Önemli Verileri

Ayrıca bugün, ABD başkanlık seçimlerinin yanı sıra İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü PMI verileri de takip edilecektir.