Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir Sürüyor, Fransa Dikkat Çekiyor

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

Avrupa borsalarında Fransa hariç pozitif bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,2 artış göstererek 515,5 puana ulaştı. Almanya'da DAX 40 endeksi de %0,2 yükselerek 20.394 puandan işlem görürken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,1 değer kazanarak 8.256 puan seviyesinde yer alıyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,2 artarak 34.023 puana yükselirken, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,3 prim ile 11.849 puandan işlem görüyor. Ancak, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,1 değer kaybederek 7.484 puana geriledi.

Küresel Piyasalarda Karışık Görünüm

Küresel piyasalar, Donald Trump’ın başkanlığında yaşanan gelişmeler sonrası karışık bir görünüm sergiliyor. Enflasyon ve resesyon ikilemi, fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. Trump'ın açıklamaları, piyasalarda risk algısını artırmış durumda.

Bu arada, Avrupa Merkez Bankası(ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri yükselişini sürdürüyor. Avrupa'da resesyon endişeleri ve yeniden güç kazanan enflasyon, ana ekonomik gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Analist Görüşleri ve Veriler

Analistler, bölgede resesyon-enflasyon ikileminin devam ettiğini ve yatırımcıların dikkatinin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) üzerinde yoğunlaştığını belirtiyor. Almanya'da kasım ayı perakende satışları, aylık %0,6 azalış gösterirken, yıllık %2,5 artış yaşadı. Ancak bu değerler, aylık bazda beklentilerin altında kaldı.

Ayrıca, kasım fabrika siparişlerinin aylık %5,4, yıllık %1,7 azalması beklenmiyordu. Beklentiler, fabrika siparişlerinin aylık %0,2 azalış, yıllık %3 artış kaydedeceği yönündeydi.

İngiltere'de ise, Borç Yönetim Ofisi'nin 30 yıl vadeli 2,25 milyar sterlinlik tahvil ihalesinin ardından, 30 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi, 1998 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Bugün, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin yanı sıra, ABD'de ADP özel sektör istihdamı verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları takip edilecek.