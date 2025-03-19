Avrupa Borsalarında Yükseliş: Almanya Hariç Tüm Piyasalar Kırmızıda

Avrupa borsaları, günü Almanya hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,19 artışla 555,37 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artarak 8.706,66, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 yükselerek 8.171,47 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,45 artışla 39.712,66 puan oldu.

Almanya'da ise DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 23.288,06 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.48 itibarıyla yüzde 0,71 düşüşle 1,087 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD Merkez Bankası(Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,3'e geriledi.

Avrupa piyasalarında yarın İngiltere Merkez Bankası(BoE) para politikası kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. BoE'nin politika faizini yüzde 4,5 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.