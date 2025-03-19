Avrupa Borsalarında Yükseliş: Almanya Hariç Tüm Piyasalar Kırmızıda

Avrupa borsaları, Almanya dışında yükselişle kapandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,19 artarak 555,37 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 20:59
Avrupa Borsalarında Yükseliş: Almanya Hariç Tüm Piyasalar Kırmızıda

Avrupa borsaları, günü Almanya hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,19 artışla 555,37 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artarak 8.706,66, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 yükselerek 8.171,47 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,45 artışla 39.712,66 puan oldu.

Almanya'da ise DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 23.288,06 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.48 itibarıyla yüzde 0,71 düşüşle 1,087 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD Merkez Bankası(Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,3'e geriledi.

Avrupa piyasalarında yarın İngiltere Merkez Bankası(BoE) para politikası kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. BoE'nin politika faizini yüzde 4,5 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ASKON 18. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Antalya'da Gerçekleşti
2
Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nı Bereketin Yüzyılı Yapacağız
3
Fed, Faiz Oranını Sabit Tutmaya Devam Ediyor
4
Fed Faiz Oranını Sabit Tutma Kararı Aldı
5
Bakan Uraloğlu: Gençler Ülkemizin Geleceğini Şekillendirecek
6
Fed Faiz Oranını Sabit Tuttu: Yüzde 4,25-4,50 Aralığına Devam
7
Avrupa Borsalarında Yükseliş: Almanya Hariç Tüm Piyasalar Kırmızıda

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL