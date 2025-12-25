DOLAR
42,81 -0,09%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,64 -0,03%
BITCOIN
3.760.467,59 -0,32%

Aydem Perakende ve Gediz Perakende: Yapay Zekâ Destekli 'Ses Analizi' ile Ayda 100 Bin Çağrı

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, yapay zekâ destekli 'Ses Analizi' ile ayda ortalama 100 bin çağrıyı analiz ederek IDC Türkiye Future Enterprise Awards 2025 ödülünü kazandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:14
Aydem Perakende ve Gediz Perakende: Yapay Zekâ Destekli 'Ses Analizi' ile Ayda 100 Bin Çağrı

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, Yapay Zekâli 'Ses Analizi' ile Çağrı Merkezini Dönüştürüyor

Aydem Enerji'nin perakende şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende, yapay zekâ destekli "Ses Analizi" sistemiyle ayda ortalama 100 bin çağrıyı analiz ediyor. Proje, son olarak IDC Türkiye Future Enterprise Awards 2025'te "Best Digitally Enabled Ecosystem Project of the Year" ödülüne layık görüldü.

Nasıl çalışıyor?

Çağrı merkezine gelen tüm müşteri görüşmeleri, konuşma tanıma teknolojileriyle metne dönüştürülüyor; içerik, iletişim kalitesi, süreç uyumu ve konu başlıkları üzerinden kapsamlı bir şekilde analiz ediliyor. Sistemin devreye alınmasından önce çağrı kayıtlarının yalnızca sınırlı bir bölümü manuel olarak incelenebilirken, yeni çözüm görüşmelerin tamamını yapısal analiz kapsamına aldı.

100’den fazla konu başlığı üzerinden sınıflandırma yapabilen altyapı, görüşmeleri tek bir merkezde toplayıp bütüncül bir yaklaşımla değerlendiriyor. İlgili birimlere eş zamanlı bildirimler iletiliyor; temsilcilerin performansı otomatik kriterlerle değerlendiriliyor. İzlenen iletişim parametreleri arasında konuşma dengesi, sessizlik oranı ve etkileşim kalitesi bulunuyor.

Operasyonel Kazanımlar

Proje, müşteri temas noktalarından elde edilen verileri sistematik hâle getirerek operasyonel şeffaflığı ve ölçülebilirliği artırıyor. Süreç içindeki aksaklıklara yönelik kök neden analizleri sayesinde iyileştirme alanları tespit edilip otomatik aksiyon mekanizmaları devreye alınabiliyor.

Aydem Enerji Perakende Grubu Genel Müdürü Mustafa İren projeye ilişkin şunları söyledi: "Ses Analizi projemiz, müşteri temas noktalarından elde edilen verilerin bütüncül ve sistematik bir biçimde ele alınmasını sağlayan önemli bir dönüşüm adımı oldu. Tüm çağrıların analiz sürecine dahil edilmesi, operasyonlarımızın daha görünür ve ölçümlenebilir bir yapıya kavuşmasına imkan tanıyor. İlk görüşmede sonuçlanmayan başvurular için oluşturduğumuz kök neden analizleri, iyileştirme alanlarını somut biçimde ortaya koyarak otomatik aksiyon mekanizmalarının devreye alınmasını mümkün kılıyor. Bu yaklaşım, süreçlerimizin daha tutarlı yönetilmesini desteklerken, çağrı merkezi işleyişimizi talep odaklı bir modelden çıkararak veri analizinin ve süreç takibinin merkezde olduğu bir müşteri deneyimi yapısına taşıyor."

Ulusal ve Uluslararası Tanınma

Proje, dijital dönüşüm alanındaki başarılarıyla ulusal ve uluslararası ödüllere de layık görüldü. IDC, 90 kurumun sunduğu toplam 258 projeyi değerlendirirken "Ses Analizi" projesini "Best Digitally Enabled Ecosystem Project of the Year" olarak seçti. Ayrıca proje, Future of AI & Cloud Summit kapsamında daha önce "Best Data & Advanced Analytics Project of the Year" ödülünü kazanmıştı.

Bu yapı sayesinde Aydem Perakende ve Gediz Perakende, çağrı merkezi operasyonlarını veri odaklı, ölçülebilir ve otomasyon destekli bir modele taşıyarak müşteri deneyimini güçlendiriyor.

AYDEM ENERJİ PERAKENDE GRUBU GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA İREN

AYDEM ENERJİ PERAKENDE GRUBU GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA İREN

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Asgari Ücret %27 Zamı: Tunceli'de Yılbaşı Öncesi Fiyat ve Hijyen Denetimleri
2
Adana'da Yeni Yıl Öncesi Narenciye Hasadı ve İhracat Hareketliliği
3
Aydem Perakende ve Gediz Perakende: Yapay Zekâ Destekli 'Ses Analizi' ile Ayda 100 Bin Çağrı
4
Aksa Enerji Kumasi Santrali Gana'da Kısmi Ticari Üretime Başladı
5
İTO 4’üncü İstişare Programı: Perakende ve Tedarik Zinciri Zirvesi
6
Hamsi Türk karasularını terk etti — Recep Denizer açıkladı
7
Dolar 42,8460 · Euro 50,6200: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması