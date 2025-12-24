DOLAR
42,83 -0,08%
EURO
50,67 -0,11%
ALTIN
6.191,21 -0,17%
BITCOIN
3.726.318,49 1,07%

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Asgari ücret 28.075 TL oldu. 5 aylık enflasyon %11,20. Emekli zammında üç senaryo öne çıkıyor: sadece enflasyon, refah payı, ya da asgari ücret endeksli artış.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:21
2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2026 asgari ücret sonrası emekli zammı masada: Hangi rakamlar konuşuluyor?

2026 asgari ücretinin 28.075 TL olarak açıklanmasının ardından milyonların gözü emekli zammına çevrildi. Asgari ücrete yapılan yüzde 27lik artış, emekli aylıklarına ilişkin beklentileri şekillendiriyor. Şimdi önümüzdeki süreçte netleşecek veriler ve olası senaryoları değerlendiriyoruz.

Asgari Ücret Zammı Emeklilere Yansıyacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulan net asgari ücret 28.075 TL (brüt 33.029 TL) açıklaması, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinde beklentiyi yükseltti. Uzmanların takip ettiği TÜİK verilerine göre yılın son çeyreğine girilirken 5 aylık enflasyon farkı %11,20 olarak kesinleşti; bu oran emekli zammının tabanını oluşturuyor. Nihai belirleyici ise Aralık ayı enflasyonu ve hükümetin masada tuttuğu refah payı formülü olacak.

SSK 4A, 4B, 4C, Bağ-Kur: Hangi Senaryolar Öne Çıkıyor?

5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi, zam oranının resmen belirlenmesine yol açacak. Mevcut veriler ve kulis hesaplamaları emekliler için üç ana senaryoyu ön plana çıkarıyor:

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Senaryo 1 (Sadece Enflasyon): Aralık verisiyle 6 aylık enflasyonun %12-14 bandında kalması durumunda en düşük emekli maaşı 19.000 TL sınırını zorlayacak.

Senaryo 2 (Refah Payı Ekli): %6,5 ile %8 arasında bir refah payı eklendiğinde toplam zam oranı %19-20 bandına yükselebilir.

Senaryo 3 (Asgari Ücret Endeksli): Hükümetin alım gücünü koruma stratejisi kapsamında asgari ücret artış oranı olan %27'nin emeklilere de uygulanması ihtimali masada bulunuyor.

2026 Ocak Dönemi Tahminleri ve Kulisler

Hali hazırda 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının Hazine desteğiyle yukarı çekilmesi bekleniyor. Kulislerde en kuvvetli olarak konuşulan aralık 19.000 TL ile 21.500 TL arasında yer alıyor; nihai rakam Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek.

Memur Emeklileri İçin Toplu Sözleşme Farkı

Memur ve memur emeklileri için hesaplama mekanizması farklı işliyor. Enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da söz konusu olacak. Tahminlere göre Ocak ayında memur emeklilerine 1.000 TL seyyanen ilave yapılması ve toplam artışın %20 bandına ulaşması bekleniyor.

Sonuç: Asgari ücret açıklaması emekli maaşları için çerçeveyi çizdi, ancak son sözü söyleyecek olan Aralık enflasyonu ve hükümetin refah payı tercihleri olacaktır.

Yazar
EDİTÖR

Emine Durgun

İLGİLİ HABERLER

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Şehir Hastanesi: 2 milyon 345 bin poliklinik ve 67 bin ameliyat
2
Altındağ Belediyesi'nde 2025 Sonu Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
3
Gölbaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Bakım: 21 Ayda 684 Vatandaşa Destek
4
Antakya Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde Çalışmalar Sona Yaklaşıyor
5
Sadettin Saran'ın Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı
6
Ankaralı Coşkun ve Başkaya Çifti 'Ne Bilsin Eller' Telif Davasında Uzlaştı
7
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Destek

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor