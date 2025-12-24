DOLAR
Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin 1 Ocak 2026'da %25,49 artacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 08:58
Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılı köprü ve otoyol zam oranını duyurdu. Yeni yıla sayılı günler kala yapılan açıklama, milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiriyor.

Zam Oranı ve Yürürlük Tarihi

Bakan Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, geçiş ücretlerindeki artış oranının belirlendiğini belirterek yeni zam oranının %25,49 olduğunu açıkladı. Yeni tarifelerin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Hangi Köprü ve Otoyolları Kapsıyor?

Zam oranı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü dahil olmak üzere tüm devlet ve özel işletilen otoyollarını kapsıyor.

Belirleme Süreci ve YİD Farklılıkları

Bakan Uraloğlu, zam oranının belirlenmesinde Yeniden Değerleme Oranının baz alındığını vurguladı ve fiyat artışlarının keyfi olmadığını, belirli ekonomik göstergelere dayandığını ifade etti. Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü denetimindeki yollar ile Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri arasındaki farklılıklara dikkat çekerek süreci şu şekilde özetledi:

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün doğrudan işlettiği otoyollarda yaklaşımımız, genellikle yeniden değerleme oranına paralel bir artış yapılması yönünde oluyor. Ancak özel sektör tarafından işletilen Yap-İşlet-Devret projelerinde durum sözleşmelere göre değişkenlik gösterebiliyor. Burada bazen yüzde 10 gibi daha sınırlı düzenlemeler yapabilirken, bazen de genel enflasyon verileri ve ulaşımdaki maliyet artışlarını baz alarak dengeleme yapıyoruz.

Bakanlığın açıklamasıyla birlikte, yeni yılda köprü ve otoyol geçiş ücretlerindeki artış oranı netleşmiş oldu ve uygulama detayları ilgili kurumlar tarafından takip edilecek.

Yazar
EDİTÖR

Emine Durgun

