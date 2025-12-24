2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 Asgari Ücret Zammı Resmen Açıklandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla 2026 yılı asgari ücreti belirlenirken, yapılan %27 zam domino etkisi yaratarak kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması ile GSS ve Bağ-Kur primleri dahil birçok kalemi yukarı çekti.

Asgari Ücrette Son Durum

2026 yılı için belirlenen brüt asgari ücret 33.030,00 TL, net asgari ücret 28.075 TL olarak kayıtlara geçti. Bu artış sosyal güvenlik ödemeleri ve borçlanma tutarlarında da yeniden hesaplama gerektirdi.

Kıdem Tazminatı ve İşsizlik Maaşı

Kıdem tazminatının yıllık taban tutarı, brüt asgari ücrete endeksli olarak 26.005,50 TL'den 33.030,00 TL'ye yükseldi. İşsizlik ödeneklerinde ise brüt maaşa göre hesaplamada önemli artışlar görüldü: En düşük işsizlik maaşı 10.323 TL'den 13.110,21 TL'ye, en yüksek işsizlik maaşı 20.646 TL'den 26.220,42 TL'ye çıktı. Böylece işsizlik ödeneğinde tavan tutarı 26 bin lira bandını aştı.

Askerlik ve Doğum Borçlanması

Askerlik borçlanmasında hesaplama yönteminde değişiklik yapıldı. Mevcut sistemde brüt asgari ücretin %32'si üzerinden hesaplanan askerlik borçlanması, 2026'dan itibaren brüt ücretin %45'i baz alınarak ödenecek. Bu düzenleme, askerlik borçlanması yapacaklar için maliyeti hem asgari ücret zammı hem de oran artışı nedeniyle yükseltiyor. Doğum borçlanmasında oran değişikliğine gidilmedi; doğum borçlanması hesaplaması brüt asgari ücretin %32'si üzerinden devam edecek. Güncel rakamlara göre en düşük doğum borçlanması günlük tutarı 277 TL'den 351,79 TL'ye çıktı.

GSS Primi, Bağ-Kur, BES ve Stajyer Maaşları

Herhangi bir sigortası olmayanların ödediği Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi artışla birlikte aylık 1.560 TL'den 1.981,20 TL'ye yükseldi. Esnaf ve kendi hesabına çalışanların Bağ-Kur primi en düşük tutarı 7.736 TL'den 9.824,72 TL'ye çıktı. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi 990,60 TL olarak belirlendi. Ev hizmetlerinde çalışanların aylık prim tutarı 10.732,77 TL seviyesine ulaştı. Ayrıca stajyer maaşı en düşük olarak 6.631 TL'den 8.421,37 TL'ye yükseltildi.

Özet

2026 asgari ücret zammı, net 28.075 TL ve brüt 33.030,00 TL düzeyine ulaşırken, kıdem tazminatı tabanı, işsizlik maaşları, askerlik borçlanması oranı ve sağlık ile prim ödemeleri gibi birçok kalem yeniden hesaplanarak önemli oranda artış gösterdi. Karar, hem çalışanlar hem işverenler için maliyet ve haklarda doğrudan etki yaratıyor.