Yapay Zekâ Yıldızları Hackathon'u — Dijital Refahın Kazananı: BALAL Wasp Coding

Yapay Zekâ Yıldızları Hackathon'u İzmirli BALAL Wasp Coding'in Zaferiyle Sona Erdi

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen Yapay Zekâ Yıldızları projesi kapsamında düzenlenen "Dijital Refah İçin Yapay Zekâ Çözümleri" temalı hackathon sona erdi. Etkinlikte 9 ilden 10 lise takımı yarıştı; birinciliği İzmir'den BALAL Wasp Coding kazandı.

Yarışma Sonuçları

Yarışmada İstanbul'dan VFLAI ikinci, Gaziantep'ten Us to Us üçüncü oldu. Hatay'dan AI of All takımı ise Toplumsal Etki Ödülü'ne layık görüldü. Hackathon süresince 15 Vodafone Gönüllüsü katılımcılara mentorluk desteği verdi.

Yetkililerin Değerlendirmeleri

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: "Ülkemizin toplumsal gereksinimleri doğrultusunda şekillendirdiğimiz Vakıf projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Habitat Derneği ile birlikte başlattığımız ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ projesinde amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zekâ teknolojisini öğrenip kullanarak üretici fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak. Son olarak, ülke genelinde ‘Dijital Refah İçin Yapay Zekâ Çözümleri’ temasıyla gerçekleştirdiğimiz hackathon ile gençlere ulaştık. Bu yarışmayla, potansiyelini desteklediğimiz tüm katılımcıların yalnızca teknik bilgilerini değil, aynı zamanda tutkularını, yenilikçi bakış açılarını ve fikirleri etkili çözümlere dönüştürme becerilerini de teşvik etmiş olduk. Yarışma için fikir üreten, proje geliştiren tüm öğrencileri içtenlikle kutluyorum."

Habitat Derneği Genel Başkanı Bora Caldu ise şöyle konuştu: "Dijital refah kavramını yalnızca teknolojiye erişimle değil, teknolojiyi bilinçli, etik ve toplumsal fayda odağında kullanabilme becerisiyle birlikte ele alıyoruz. ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ hackathonu, bu yaklaşımın sahadaki en güçlü yansımalarından biri oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen lise öğrencilerimiz, iki gün boyunca yapay zekâyı bir araç olarak kullanarak dijital refaha katkı sunabilecek çözümler geliştirdi; problem tanımlamadan prototip fikrine uzanan gerçek bir üretim sürecinin parçası oldular. Hackathon boyunca gençlerimizin analitik düşünme, takım çalışması ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerine tanıklık etmek bizler için son derece ilham vericiydi. Yapay zekânın geleceğini konuşurken, bu geleceği şekillendirecek gençlerin bugünden böylesi deneyimlerle desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Habitat Derneği olarak, Vodafone Vakfı iş birliğiyle yürüttüğümüz Yapay Zekâ Yıldızları projesiyle, gençlerin yalnızca teknoloji tüketicisi değil, topluma değer üreten çözüm geliştiriciler olarak yetişmelerine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Öne Çıkan Projeler

Birinci olan BALAL Wasp Coding'in geliştirdiği Nexus AI v5.0, kamera destekli yapay zekâ ile kullanıcının duruşunu, göz durumunu ve beden hareketlerini analiz ederek uyarılar veren; interaktif, kişiselleştirilebilir ve ücretsiz bir dijital sağlık asistanı hedefliyor.

İkinci olan VFLAI'nın ArbitrA adlı API tabanlı, Türkçe odaklı etik filtreleme platformu, içerikleri yayınlanmadan önce denetleyip düzeltme önerileri sunarak şirketler için yayın öncesi güvenlik sağlıyor.

Üçüncü Us to Us takımının geliştirdiği BizBize adlı oyunlaştırılmış mobil uygulama, aile içi telefon kullanımı farkındalığını artırmayı ve yüz yüze nitelikli iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Toplumsal Etki Ödülü sahibi AI of All'in Datia adlı yapay zekâ destekli asistanı, özel gereksinimli çocuklar için VR ile güvenli bir sanal dünya kurgulayarak gerçek hayatta zorlanılan durumların risk olmadan tekrar edilmesini sağlıyor.

Projenin Hedefleri

1,5 yıl önce başlatılan Yapay Zekâ Yıldızları dijital eğitim projesiyle Türkiye’nin 81 ilinde 11-14 ve 14-18 yaş gruplarına yapay zekâ eğitimleri veriliyor. Bugüne kadar 90 bini aşkın öğrenciye ulaşıldı; bu dönemki hedef 55 bin öğrenci daha.

