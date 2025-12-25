DOLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı: Hayalet Ağlarla Mücadelede 420 Milyon m² Tarandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl 420 milyon m² tarama yaparak 360 bin m² hayalet ağ ve 31 bin av aracını sudan çıkardı; 1,2 milyon su canlısı korundu.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:15
Yıl içindeki çalışmaların sonuçları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yıl içinde yürütülen operasyonlar kapsamında denizler ve iç sulardan çıkarılan hayalet ağlara ilişkin kapsamlı bir değerlendirme paylaştı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, denizlerde ve iç sularda hayalet ağlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Bu yıl içinde 420 milyon metrekare alanın tarandığı, taramalar sonucunda 360 bin metrekare hayalet ağ ve 31 bin av aracının sudan çıkarıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada ayrıca Bu çalışmalarla yaklaşık 1,2 milyon su canlısının yaşamı korundu ifadesine yer verildi.

