Van'da Alabalık Sağımı Başladı: Yıllık 2 bin 550 ton, 55 milyon yavru üretimi

Kış dönemi sağım ve saha çalışmaları sürüyor

Van'da yıllık yaklaşık 2 bin 550 ton alabalık üretiminin gerçekleştirildiği tesislerde, yavru alabalık elde edilmesi amacıyla kış aylarını kapsayan sağım çalışmaları başladı.

İlin Gürpınar, Çatak, Erciş, Muradiye, Bahçesaray ve Gevaş ilçelerinde akarsu ve barajlara kurulan alabalık üretim tesislerinin 11'inde yıllık yaklaşık 55 milyon adet yavru alabalık üretimi yapılıyor. Sağım döneminin Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kapsaması nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri sahada aktif rol alıyor.

Ekipler, tesislerde gerçekleştirilen sağım çalışmalarına katılarak üreticilere hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriyor. Bu kapsamda Gevaş ilçesindeki Kırkçeşme Alabalık Tesisinde yürütülen çalışmalarda alabalık sağımı, yumurta ve yavru bakımı konularında bilgilendirme yapıldı. Tesisler düzenli olarak denetleniyor ve üreticilerin karşılaştığı eksikliklerin giderilmesine destek sağlanıyor.

Şube Müdürü Muhammet Demir'in açıklamaları

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Van'da 39 alabalık tesisinin bulunduğunu, bu tesislerin projedeki tam kapasitelerinin yaklaşık 3 bin 930 ton olduğunu, yıllık yaklaşık 2 bin 550 ton alabalık üretiminin gerçekleştiğini belirtti. Demir sözlerine şunları ekledi: “Bu işletmelerin 11 adedin de yaklaşık 55 milyon yavru alabalık üretimi yapılmaktadır. İlimizde Aralık, Ocak ve Şubat aylarında alabalık sağımı yapılmaktadır. Bu aylarda tesislerimizde alabalık sağımlarına katılarak, hem teorik hem de uygulamalı olarak üreticilerimize bilgi verilmektedir. Bugün Gevaş ilçemizde bulunan Kırkçeşme Alabalık Tesisinde alabalık sağımına katılım sağlayarak üreticilerimize alabalık sağımı, yumurta ve yavru bakımı konularında bilgilendirmelerde bulunduk.”

Demir, ayrıca Van Valiliği Vizyon Projeleri kapsamında Bahçesaray ilçesinde iki müteşebbis tarafından toplam 400 milyon adet yumurta ve yavru alabalık üretimine yönelik başvuruda bulunulduğunu belirterek, bu tesislerin faaliyete geçmesiyle ilin yumurta ve yavru üretiminde önemli bir merkez haline gelmesinin planlandığını aktardı. Yürütülen saha çalışmalarının amaçları arasında üreticilerin teknik bilgi düzeyinin artırılması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi yer alıyor.

Alabalık sağım çalışmalarına, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ile birlikte Gevaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Ayten, personeller ve tesis çalışanları katıldı.

