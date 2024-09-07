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Bakan Bayraktar'dan Osmaniye'de Doğal Gaz ve Enerji Vizyonu

Bakan Bayraktar, doğal gazda ithalat bağımlılığını sona erdirerek yerli üretime odaklanacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 16:40
Bakan Bayraktar'dan Osmaniye'de Doğal Gaz ve Enerji Vizyonu

Bakan Bayraktar, Osmaniye'de Enerji Vizyonunu Açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osmaniye'de düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Türkiye’nin doğal gazda ithalat değil, yerli üretim hedefiyle hareket edeceğini vurguladı.

Deprem Sonrası İyileşme Çalışmaları

Bayraktar, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin durumu hakkında bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afetzedelere yönelik gerekli desteği sağlama talimatını anımsattı. Yapılan ziyaretlerle deprem bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi

Osmaniye’ye gelmeden önce Mersin’in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret eden Bakan Bayraktar, orada inşaat halindeki reaktörlerle ilgili bilgi verdi. "Dünyanın en büyük nükleer santrali burada inşa ediliyor. Santral tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak," dedi.

Artan Elektrik ve Doğal Gaz İhtiyaçları

Bayraktar, Türkiye'de artan elektrik ve doğal gaz taleplerine dikkat çekerek, Osmaniye'nin abone sayısının 2002'den bu yana iki katına çıktığını ifade etti. Ayrıca, elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve yeni yatırımların yapılması gerektiğini vurguladı.

Yerli Doğal Gaz Üretimi Hedefi

Bakan Bayraktar, 2002 yılında Türkiye'nin sadece 5 ilinde doğal gazın bulunduğunu, fakat günümüzde 81 ilde doğal gaz kullanımının yaygınlaştığını belirtti. Özellikle Karadeniz'den çıkarılan yerli gazın, 2,6 milyon hanenin ihtiyaçlarını karşıladığını sözlerine ekledi.

Petrol Üretiminde Hedefler

Petrolde dışa bağımlılığı azaltmak için arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bayraktar, Şırnak Gabar bölgesindeki günlük petrol üretiminin 47 bin varile ulaştığını belirtti. Gabar'daki üretimi 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz," diye belirtti.

Cumhur İttifakı'nın Rolü

Bayraktar, terörle mücadelede elde edilen başarıların enerji yatırımlarına olumlu yansıdığını ifade ederek, Cumhur İttifakı'nın çabalarının sonuç vermeye başladığını vurguladı. Hedeflerinin, Türkiye'yi daha bağımsız ve güçlü bir ekonomi haline getirmek olduğunu söyledi.

Programa AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ve diğer yetkililer katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (ortada), Osmaniye AK Parti İl Başkanlığı'nda...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (ortada), Osmaniye AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katılarak konuşma yaptı. Programda, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (solda) da yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (ortada), Osmaniye AK Parti İl Başkanlığı'nda...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (ortada), Osmaniye AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katılarak konuşma yaptı. Programda, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (solda) da yer aldı.

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