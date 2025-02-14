DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Bakan Bayraktar: Venezuela İle Enerji ve Madencilikte İşbirliği Hedefleniyor

Alparslan Bayraktar, Venezuela ile enerji ve madencilik alanında işbirliğini güçlendirmek için önemli adımlar atmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:29
Bakan Bayraktar: Venezuela İle Enerji ve Madencilikte İşbirliği Hedefleniyor

Enerji ve Madencilikte Yeni Bir Dönem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ile enerji ve madencilik alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla somut adımlar atmayı hedeflediklerini açıkladı.

İstanbul'da Önemli Görüşme

Bayraktar, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'da bir araya geldiklerini duyurdu.

Petrol ve Doğal Gazda İşbirliği

Görüşmede, petrol, doğal gaz ve madencilik alanlarında işbirliği yapılmasına yönelik geçen yıl imzalanan anlaşmalar çerçevesinde yürütülen çalışmaları gözden geçirdiklerini belirten Bayraktar, "Bu alanlarda bir an önce somut adımlar atma noktasında Sayın Rodriguez ile mutabık kaldık" dedi.

İlişkileri Derinleştirmek için Çalışmalar Sürecek

Bayraktar, ayrıca, "Hedefimiz, liderlerimiz sayesinde ülkelerimiz arasında son dönemde derinleşen ilişkileri enerji ve madencilik alanında da yapacağımız işbirlikleriyle daha da ileriye taşımak" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), Venezuela Başkan Yardımcısı ve...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez (solda) ile İstanbul'da bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), Venezuela Başkan Yardımcısı ve...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez (solda) ile İstanbul'da bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'de Perakende Satışlar Ocak'ta Beklentilerin Üzerinde Düşüş Gösterdi
2
Bakan Bayraktar: Venezuela İle Enerji ve Madencilikte İşbirliği Hedefleniyor
3
ABD'de İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Ocakta Yükseldi
4
Antalya'dan 30 Ülkeye 75 Milyon Dal Çiçek İhracı Yapıldı
5
Altın Fiyatları Yükseliyor: Kilogram Başına 3 Milyon 447 Bin Lira
6
AB'den ABD'ye Misilleme Uyarısı: Karşılıklı Tarifelere Anında Yanıt
7
Döviz Kurları Güncel Verileri: İstanbul ve Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek