Bakan Bayraktar: Venezuela İle Enerji ve Madencilikte İşbirliği Hedefleniyor

Enerji ve Madencilikte Yeni Bir Dönem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ile enerji ve madencilik alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla somut adımlar atmayı hedeflediklerini açıkladı.

İstanbul'da Önemli Görüşme

Bayraktar, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'da bir araya geldiklerini duyurdu.

Petrol ve Doğal Gazda İşbirliği

Görüşmede, petrol, doğal gaz ve madencilik alanlarında işbirliği yapılmasına yönelik geçen yıl imzalanan anlaşmalar çerçevesinde yürütülen çalışmaları gözden geçirdiklerini belirten Bayraktar, "Bu alanlarda bir an önce somut adımlar atma noktasında Sayın Rodriguez ile mutabık kaldık" dedi.

İlişkileri Derinleştirmek için Çalışmalar Sürecek

Bayraktar, ayrıca, "Hedefimiz, liderlerimiz sayesinde ülkelerimiz arasında son dönemde derinleşen ilişkileri enerji ve madencilik alanında da yapacağımız işbirlikleriyle daha da ileriye taşımak" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez (solda) ile İstanbul'da bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda), Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez (solda) ile İstanbul'da bir araya geldi.