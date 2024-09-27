Bakan Bolat: Alman İş Dünyası Türkiye'ye Güveniyor

Bakan Bolat, Türkiye'nin Ekonomik Potansiyelini Vurguladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Alman iş dünyasının Türkiye'nin büyük potansiyeline güvendiğini belirtti. Bolat, "Türkiye'yi dünya için bir ihracat üssü, üretim üssü ve lojistik üssü olarak takdir ediyorlar. Uzak Doğu'dan ayrılan Alman ve Avrupalı yatırımcılar, son aylarda sıkça bizimle iletişime geçiyor" şeklinde konuştu.

JETCO Toplantısı Berlin'de Gerçekleşti

Bolat, Berlin'de Almanya Başbakan Yardımcısı Dr. Robert Habeck ile bir araya geldiklerini ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri detaylı bir şekilde tartıştıklarını ifade etti. Ayrıca, iki ülke liderlerinin 60 milyar dolarlık yıllık ticaret hedefi koyduğunu hatırlattı.

Almanya ile Ekonomik İlişkileri Güçlendirme Çabaları

Almanya'nın Türkiye ile olan ticaretinin 50 milyar dolara yaklaştığına dikkat çeken Oğuz Bolat, "Alman hükümeti, Türkiye ile yatırım ve ekonomik ilişkileri artırma konusunda kararlı. Biz de bu potansiyeli gerçekleştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Vize Sorunları Üzerine Değerlendirmeler

Bolat, Türkiye’ye bu yıl 7 milyon Alman turist beklediklerini belirtti ve vize süreçlerinin kolaylaştırılması noktasında Almanya ile işbirliğine gidileceğini belirtti. Almanya'daki Türk iş dünyası temsilcileriyle yapacağı görüşmelerin ikili ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Ağustos Ayı Dış Ticaret Verileri

Ağustos ayı dış ticaret verilerini de değerlendiren Bolat, Avrupa Birliği’nde yaşanan durgunluğa rağmen Türkiye'nin ihracat rakamlarının umut verici olduğunu ifade etti. Dış ticaret açığının büyük ölçüde düştüğüne dikkat çekti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı'na katıldı. Bakan Ömer Bolat (sağda) ve Robert Habeck (solda), JETCO Protokolünü imzaladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı'na katıldı. Bakan Ömer Bolat (sağda) ve Robert Habeck (solda), JETCO Protokolünü imzaladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı'na katıldı. Bakan Ömer Bolat (sağda) ve Robert Habeck (solda), JETCO Protokolünü imzaladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı'na katıldı. Bakan Ömer Bolat (sağda) ve Robert Habeck (solda), JETCO Protokolünü imzaladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı'na katıldı. Bakan Ömer Bolat (sağda) ve Robert Habeck (solda), JETCO Protokolünü imzaladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı'na katıldı. Bakan Ömer Bolat (sağda) ve Robert Habeck (solda), JETCO Protokolünü imzaladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı'na katıldı. Bakan Ömer Bolat (sağda) ve Robert Habeck (solda), JETCO Protokolünü imzaladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı'na katıldı. Bakan Ömer Bolat (sağda) ve Robert Habeck (solda), JETCO Protokolünü imzaladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı'na katıldı. Bakan Ömer Bolat (sağda) ve Robert Habeck (solda), JETCO Protokolünü imzaladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı'na katıldı. Bakan Ömer Bolat (sağda) ve Robert Habeck (solda), JETCO Protokolünü imzaladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı'na katıldı. Bakan Ömer Bolat (sağda) ve Robert Habeck (solda), JETCO Protokolünü imzaladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı'na katıldı. Bakan Ömer Bolat (sağda) ve Robert Habeck (solda), JETCO Protokolünü imzaladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı'na katıldı. Bakan Ömer Bolat (sağda) ve Robert Habeck (solda), JETCO Protokolünü imzaladı.