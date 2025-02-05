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Bakan Bolat, İstanbul Moda Fuarı'nda Tekstil İhracatında Hızlı Artış Müjdesi Verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nda tekstil ve konfeksiyon ihracatındaki artışı vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:41
Bakan Bolat, İstanbul Moda Fuarı'nda Tekstil İhracatında Hızlı Artış Müjdesi Verdi

Bakan Bolat: 'Tekstil İhracatında Yeni Yıla İyi Başladık'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Ocak ayına iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Bolat, önümüzdeki aylarda ihracatın daha da hızlanacağını ifade etti. Uzak Doğu'dan ayrılan sanayilerin Türkiye'ye yatırım kaydırdığını söyleyen Bolat, "Gün geçmiyor ki bu konuda talepler hükümetimize ulaşmasın" dedi.

Türkiye'nin İhracat Hedefleri

Bakan Bolat, fuarın İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendiğini belirterek, geçen yıl mal ihracatının 262 milyar dolar, hizmetler ihracatının ise 115 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Bu yılki hedefin ise mal ihracatında 280 milyar dolar, hizmetler ihracatında ise 120 milyar dolar olduğunu vurguladı. Bolat, "İnşallah 400 milyar doları birlikte yakalayacağız" şeklinde konuştu.

Hazır Giyim Sanayisinin Önemi

Ömer Bolat, hazır giyim sektörünün Türkiye sanayisinin en önemli ve yıldız alanlarından biri olduğunu ifade etti. Türkiye'nin dünya genelinde hazır giyim ve konfeksiyon alanında 6. sırada, Avrupa'da ise tekstil ürünlerinde 2. ve hazır giyimde 3. tedarikçi ülke konumunda olduğunu belirtti.

IFCO'nun Başarıları

Bakan, IFCO fuarının 3 yıl içinde Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarı haline geldiğini kaydetti. "Emek veren ekip ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İstanbul Ticaret Odası yetkililerini yürekten kutluyorum" diyen Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak fuara olan desteklerini de dile getirdi.

Gelecek Vizyonu

Bakan Bolat, ayrıca Türkiye'nin büyük dünya markalarını oluşturma vaktinin geldiğini de ifade ederek, "Her alanda başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Hazır giyim, konfeksiyon ve tekstil sanayisini büyütmeye ve desteklemeye her alanda devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Bolat, fuar alanındaki stantları ziyaret etti ve katılımcılarla sohbet etti.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) organizasyonu olan İstanbul...

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) organizasyonu olan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 7'ncisi İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fuarın açılışına katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) organizasyonu olan İstanbul...

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) organizasyonu olan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 7'ncisi İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fuarın açılışına katılarak konuşma yaptı.

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