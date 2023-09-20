Bakan Işıkhan memur ve memur emeklilerinin zam oranını erken açıkladı

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında memur maaşlarına yapılacak zammı duyurdu. Bakan Işıkhan, en düşük memur maaşının ne kadar olacağını açıklarken, yılbaşında gerçekleşecek artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlar ve emekliler arasında büyük heyecana yol açan bir açıklama yaptı. 2024 yılında gerçekleşecek olan Ocak ayı maaş zammıyla ilgili flaş gelişmeleri duyurdu. Bakan Işıkhan, bu önemli açıklamada memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını vurguladı. Son dakika haberi olarak karşımıza çıkan bu duyuru, memur ve emekli kesimin merakla beklediği zam oranıyla ilgili büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakan Işıkhan, en düşük memur maaşının ne kadar olacağına dair açıklamalarda bulunurken, yılbaşında gerçekleşecek bu büyük artışın maaşlar üzerinde olumlu bir etki yaratacağını ifade etti. Bu gelişme, çalışanlar ve emekliler arasında büyük bir memnuniyetle karşılanırken, 2024 Ocak zammıyla ilgili detaylar merakla bekleniyor.

Bu önemli açıklama, memurlar ve emekliler arasında merakla beklenen 2024 Ocak zammıyla ilgili büyük bir gelişme olarak dikkat çekiyor. İşte Bakan Işıkhan'ın flaş açıklamasıyla ilgili detaylar...





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, başkent Ankara'da basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, TRT Haber'e verdiği bilgilere göre, memur maaşlarına yönelik dikkat çekici bir açıklama yaptı ve emekli maaşlarının durumuna dair çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan, "Ocak 2024'te, enflasyon hedeflerine göre memur ve memur emeklilerimiz için gerçekleştirilecek artışın yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Bu çerçevede en düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan, yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine yükselecektir," dedi. Bu açıklama, memurlar ve emekliler arasında büyük bir ilgi ve beklenti uyandırdı.