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Bakan Kacır: Cari Açık Milli Gelirin Yüzde 2'sine İnecek

Dış ticaret açığının azalması ve turizm gelirlerinin artmasıyla cari açığın bu yıl milli gelirin yüzde 2'sine inmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:48
Bakan Kacır: Cari Açık Milli Gelirin Yüzde 2'sine İnecek

Bakan Kacır, Dış Ticaret ve Turizm Verilerini Değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2023 yılı dış ticaret ve turizm verilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Kacır, azalan dış ticaret açığı ile artan turizm gelirlerine dikkat çekerek, bu yıl cari açığın milli gelirin yüzde 2'sine ineceğini ifade etti.

Ekonomi Programındaki Ana Unsurlardan Biri

Kacır, "Cari açığın kapanması, ekonomi programımızın temel unsurlarından biri. Bu yıl, azalan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirleri sayesinde cari açığımızı milli gelirin yüzde 2'sine indireceğiz," dedi. Güven ve istikrar içerisinde yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat alanlarında kalkınma yolculuklarına devam edeceklerini vurguladı.

Haziran Ayı İstatistikleri

Bakan Kacır, haziran ayına ait dış ticaret rakamlarını ve ikinci çeyrek turizm verilerini de değerlendirerek, Türkiye'nin ekonomik durumunun iyileşme yolunda olduğunu belirtti. Bu gelişmelerle, Türkiye'nin uluslararası alandaki ekonomik gücünü artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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