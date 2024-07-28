Bakan Kacır'dan Olimpiyat Şampiyonlarına Tebrik

Bakan Kacır'dan Olimpiyat Şampiyonlarına Teşekkür

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası düzeyde gerçekleşen matematik, fizik ve bilgisayar olimpiyatlarında madalya kazanan öğrencilere yönelik tebrik mesajı yayınladı.

Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Matematik, fizik, bilgisayar... Madalyalarla döndüler, gururumuz oldular. Olimpiyat şampiyonlarımızı yürekten kutluyorum." şeklinde ifade etti.

Uluslararası Matematik Olimpiyatı Başarıları

Paylaşılan bilgilere göre, Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda Barış Koyuncu ve Mehmet Can Baştemir altın madalya kazanırken, Hakan Gökdoğan ve Mehmet Burak Gönül gümüş, İrem Gülce Yazgan ile Selim Doğan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Fizik Olimpiyatı ve Bilgisayar Olimpiyatı Başarıları

8. Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda Arda Ünver ve Kutay Kulbak altın madalya kazanırken, Alp Terliksiz gümüş ve Halil İbrahim Yenitürk bronz madalyaya layık görüldü.

4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda ise Bergüzar Yürüm ve Duru Özer altın, Nehir Karatopcu gümüş ve Elif Başak Keleş bronz madalyanın sahibi oldu.