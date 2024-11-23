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Bakan Kacır'dan Şanlıurfa'da Tarımsal ve Sanayi Hamlesi

Bakan Kacır, Şanlıurfa'da gıda sanayisi ve tarımsal projelerle ilin ekonomisini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:10
Bakan Kacır'dan Şanlıurfa'da Tarımsal ve Sanayi Hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, tarımsal faaliyetlerin gençler için cazip hale getirilmesi, tarımda yenilikçi uygulamaların desteklenmesi ve turizm değerlerinin yerel ekonomik gelişmeye katkısının artırılmasının önemine değindi.

Yapılan açılışların, Şanlıurfa'nın lojistik altyapısını güçlendireceğini ve ilin kentsel hizmetlerde bölgesel merkez rolünü pekiştireceğini vurgulayan Kacır, şunları söyledi: "Mayası kardeşlikle yoğrulmuş bu coğrafyanın en kıymetli şehirlerinden birinde olmaktan mutluluk duyuyorum."

Kacır, Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla her yıl daha ileri seviyelere çıktığını belirterek, son 22 yılda pek çok projenin hayata geçirildiğini ifade etti. Özellikle Şanlıurfa'nın sanayileşme hamlesinden önemli ölçüde faydalandığını belirten Bakan Kacır, 22 yıl önce kentte sadece 1 OSB varken bugün bu sayının 5'e ulaştığını aktardı.

Bakan Kacır, Şanlıurfa'da KOSGEB destekli KOBİ sayısının 21 bine yükseldiğini ve bu işletmelere 4,5 milyar lira destek sağlandığını belirtti. Ayrıca, TÜBİTAK aracılığıyla 216 bilimsel projeye ve 379 bilim insanına toplamda 378 milyon lira desteğin verildiğini açıkladı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile hayata geçirilen projelere de değinen Bakan Kacır, 178 projeye 1,15 milyar liralık bir destek sağladıklarını ifade etti. Şanlıurfa'da tarımsal üretim altyapısının güçlendirilmesi ve gıda sanayisinin ilerletilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan, AK Parti hükümetleri döneminde GAP projesi ile sulamaya açılan alan miktarının 425 bin hektara ulaştığını söyledi.

25 tesisin açılışını gerçekleştiren Bakan Kacır, 334 milyon lira yatırımla kurulan Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB'nin de açılışını yaparak, "Bu OSB, şehrimizin yeni yatırımlarla buluşmasını ve istihdam imkanı sağlamasını hedefliyor. Gıda değer zincirindeki rolümüzü artıracak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, ilerleyen dönemlerde de Şanlıurfa'nın kalkınma yolculuğuna katkıda bulunacak yatırımların devam edeceğini sözlerine ekledi. Açılışın ardından Kacır, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri ve diğer protokol üyeleriyle birlikte tesislerin kurdelesini keserek, resmi açılışı gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve fabrikaların toplu açılış törenine katıldı. Bakan Kacır, burada bir konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve fabrikaların toplu açılış törenine katıldı. Bakan Kacır, burada bir konuşma yaptı.

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