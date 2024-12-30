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Bakan Kacır: Dezenflasyon Süreci ile Finansman Maliyetlerinde Düşüş Bekliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, dezenflasyon sürecinin maliyetleri azaltacağını ve Türkiye'nin teknolojik gelişimini destekleyeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 14:51
Bakan Kacır: Dezenflasyon Süreci ile Finansman Maliyetlerinde Düşüş Bekliyoruz

Bakan Kacır: Dezenflasyon Süreci ile Finansman Maliyetlerinde Düşüş Bekliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, enflasyonla mücadelede yakalanan istikrarın sağlıklı büyümeyi destekleyeceğini ifade etti. Kacır, "Halihazırda ekonomi programımızın oluşturduğu güven ve buna bağlı öngörülebilirlik seviyesindeki artış sayesinde dış kaynak girişi artıyor. Dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde sürmesi ile birlikte finansman maliyetlerimizde de önemli düşüş göreceğiz." dedi.

Yeni Dönemde Dijital ve Yeşil Dönüşüm

Kacır, Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayicileri İstişare Toplantısı'nda, jeopolitik gerilimlerin ve tedarik zincirlerindeki değişimlerin yeni meydan okumalarını beraberinde getirdiğini vurguladı. Kategorize edilmiş üretim anlayışının önemine dikkat çeken Kacır, "Güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapısına sahip ülkeler, kalkınma yarışında bir adım önde. Türkiye olarak bu dönüşümü güçlü bir altyapıyla göğüslüyoruz." şeklinde konuştu.

Son 22 yılda sanayide büyük kazanımlar elde edildiğini aktaran Kacır, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduğuna işaret ederek, etkin AR-GE teşvik sistemi ile yüksek teknoloji ve katma değer üreten bir ekosistem inşa edildiğini kaydetti.

Finansman Destekleri ve Yeni Modeller

Bakan Kacır, "Dünya Bankası işbirliği ile yürüttüğümüz projeler sayesinde 700 milyon doların üzerinde finansmanı sanayicilerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca, dijital dönüşüm hedeflerimize yönelik olarak 'Dijital Avrupa Programı'na katıldık." dedi. Bu projelerle sanayicilerin dijitalleşme yolculuğuna hazırlandıklarını belirten Kacır, 15 model fabrikaya ulaşacaklarını ifade etti.

Sanimizi Güçlendirmek İçin Stratejik Hedefler

Kacır, özellikle KOBİ'lere yönelik desteklerin güçlendirileceğini ve İstihdamı Koruma Programı çerçevesinde 2024 yılında bu işletmelere aylık 2 bin 500 lira destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Ekonomi programında kalıcı refah artışını sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Kacır, "Büyümeyi destekleyecek yeni projeler için çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Kacır, Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri doğrultusunda destek mekanizmalarını sürekli güncellediklerini ifade ederek, daha fazla yatırım ve güçlü sanayi için tüm kesimlerle iş birliği içinde çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri ve...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayicileri İstişare Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri ve...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayicileri İstişare Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

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